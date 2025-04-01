TVB美魔女新聞主播宣布離巢　去向未明重新投入工作有指從事公關

現年45歲的無綫（TVB）新聞部首席主播黃珊，其實已經是兩位小孩之母，但凍齡有術的她從外表根本看不出。早前有傳她於年初已經離開TVB新聞部，亦有指她離巢後從事公關工作，但她一直都沒有公開去向。

黃珊睇落唔似40幾歲。(IG圖片)

黃珊憑藉專業知性形象，成為網民心目中的「新聞女王」！（電視截圖）

今日（31日）黃珊在社交平台以「理想的工作就是能帶我看世界，令人生更多姿多彩」發文暗示自己已經離巢TVB一段時間：「最近翻看《magic》，發現早年記下的這句說話，彷彿是一種無形的牽引，伴隨我從事傳媒行業近20年。」而字裡行間最令人發現的句子是「如今暫別鎂光燈下」，但她就未有細說自己的去向。

黃珊在社交平台以「理想的工作就是能帶我看世界，令人生更多姿多彩」發文暗示自己已經離巢TVB一段時間。(ig@toniwongshan)

黃珊未有細說自己的去向。(ig@toniwongshan)

而黃珊最後一句「這段時間已找回些鬆弛感，讓子彈飛了好幾回，是時候再出發了」中可以見到她休息了一段時間，現在準備重新投入工作。

黃珊應該休息了一段時間，現在準備重新投入工作。(ig@toniwongshan)

黃珊社交平台全文如下：

「理想的工作就是能帶我看世界，令人生更多姿多彩……」



最近翻看《magic》，發現早年記下的這句說話，彷彿是一種無形的牽引，伴隨我從事傳媒行業近20年。



回想這些年來，遇到的人和事總是來不及細細回味、消化，卻悄然塑造了我對世界的認知。那些看來既熟悉又陌生的訪談筆記，曾拼湊出許多故事，無論是美好的、匪夷所思的、殘酷的，還是令人心碎的，這些片段都為我的人生增添了獨特的色彩。



如今暫別鎂光燈下，未來的日子裡，我會懷著好奇與謙卑的心，繼續發掘那些尚未被訴說的故事，並好好細味沿途風光。



縱有不捨，也要捨得，感謝一路上的見證與陪伴。



這段時間已找回些鬆弛感，讓子彈飛了好幾回，是時候再出發了。

