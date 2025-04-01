奪命提示｜劉穎鏇大戰張振朗灑鹽花　光脫脫跳艷舞律動感超強

TVB劇集《奪命提示》昨日（31日）播出第11集，劇情講到隨著麥詩晴的死，「人體自燃案」亦告一段落，但張振朗就因此而受傷，但得到劉穎鏇的貼心照顧，他睡著都會笑醒。今次張振朗可以謂是劇中的搞笑擔當，除了之前被劉穎鏇用蟹夾大腿及郭柏妍大力踢下體外，今集更有他早前接受訪問時提及的「香艷」場面。

張振朗就因此而受傷，但得到劉穎鏇的貼心照顧，他睡著都會笑醒。(節目截圖)

今集更有張振朗早前接受訪問時提及的「香艷」場面。(節目截圖)

張振朗為測試劉穎鏇，於是與梁凱晴假裝拍拖，但卻被劉穎鏇識穿，劉穎鏇表現對張振朗的渣男行為感到憤怒，因為她於街上見到梁凱晴與張振朗扭扭抱抱。張振朗追著劉穎鏇回到她的家，然後二人「和好如初」，劉穎鏇主動親上了他，但就一巴掌的打在張振朗臉上。

張振朗為測試劉穎鏇，於是與梁凱晴假裝拍拖。(節目截圖)

劉穎鏇主動親上了他，但就一巴掌的打在張振朗臉上。(節目截圖)

劉穎鏇拉著張振朗的衣領說：「招俊朗！由依家開始，你係屬於我一個，我唔准你鍾意第二個，如果你花心嘅話！」說完二人就展開激烈的親吻，二人邊親邊脫掉衣服，劉穎鏇更一手把張振朗推倒在梳化上，再用張振朗所說的「凌空飛膝鋤埋嚟」的撲上去他身上，嚇到他只能張開嘴露出一臉驚慌。

劉穎鏇與張振朗展開激烈的親吻，二人邊親邊脫掉衣服。(節目截圖)

劉穎鏇與張振朗展開激烈的親吻，二人邊親邊脫掉衣服。(節目截圖)

劉穎鏇更一手把張振朗推倒在梳化上，再用張振朗所說的「凌空飛膝鋤埋嚟」的撲上去他身上。(節目截圖)

劉穎鏇更一手把張振朗推倒在梳化上，再用張振朗所說的「凌空飛膝鋤埋嚟」的撲上去他身上。(節目截圖)

劉穎鏇粗暴地把張振朗身上的衣服脫光後，就大聲叫停，張振朗不解為什麼叫停，但她就說：「最重要嗰樣嘢，唔記得買啊！」於是便藉口離開，只留下張振朗一人在家。張振朗在家亦不無聊，只剩下一條「孖煙囱」的他在家裡播著音樂，戴起兔仔髮飾，再跳著扭腰舞，律動感超強。原來一切都是劉穎鏇洞悉了他的奸計，然後帶著一班「ASIB」的同事回來，就見到張振朗扭腰的一幕。

劉穎鏇粗暴地把張振朗身上的衣服脫光後，就大聲叫停。(節目截圖)

只剩下一條「孖煙囱」的張振朗在劉穎鏇家裡播著音樂，戴起兔仔髮飾，再跳著扭腰舞，律動感超強。(節目截圖)

睇更多張振朗嘅「香艷」場面：

張振朗被劉穎鏇脫到淨得底褲。(節目截圖)

劉穎鏇離開後張振朗都好忙。(節目截圖)

張振朗戴起兔仔耳可愛嗎？(節目截圖)

張振朗仲要跳埋舞。(節目截圖)

結果，被劉穎鏇帶住一班同事返屋企睇晒。(節目截圖)

當時張振朗仲好enjoy咁跳緊。(節目截圖)

張振朗個律動感都好強。(節目截圖)

張振朗跳成點呢？(節目截圖)

張振朗邊跳邊唱。(節目截圖)

張振朗終於發現有一大班人望住。(節目截圖)

張振朗好尷尬。(節目截圖)