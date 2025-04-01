李龍基首度公開「來自獄中的信」　 訴衷情：撈幾十年呃到都抵死

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）三位主持的《奇情谷》，每集都會討論全城至juicy話題，又會深入體驗香港有趣愛情，提供另類情趣資料及直播chat room，提供南宮夫人式情感諮詢，直播期間觀眾及網友可以phone in或者網上互動，同一班「花生Girls」葉靖儀、「渣男磁石」黃子桐、「冬天」梁荺苓、吳文懿擔任小編chit chat。昨晚率先登場的是黃子桐及梁荺苓。



三位谷主火火、吳若希、GM及「花生Girls」黃子桐（右一）、梁荺苓（左一）。

三位谷主火火、吳若希、GM及「花生Girls」黃子桐（右一）、梁荺苓（左一）。

昨晚（31日）首播一集主題為「交友App的陷阱」，素人Caca現身擔任「奇情嘉賓」講述懷疑被騙經過。節目中Caca表示跟男友是透過交友App認識，被對方外貌、醒目及貼心吸引。一開始男方表現大方，為Caca交了幾千元學費，二人終發展成男女朋友關係。事情發展下去，男方忽然失縱，到再出現時聲稱已身在內地，並遇到交通意外，要求女方代孭100萬元債務，被Caca拒絕後再度失聯。節目中三位谷主直撥男方電話，暫時未能接聽來電。Caca在最後自述環節顯然對男方仍未死心，帶淚希望對方能跟自己聯絡。

昨晚「奇情嘉賓」為素人Caca。

節目中三位谷主致電Caca男友。

Caca男友借錢訊息。

Caca男友借錢訊息。

今晚（4月1日）重磅級「奇情嘉賓」李龍基登場，他的36歲未婚妻王青霞因逾期居留等7罪，被判監25個月。李龍基表現不離不棄，經常往返監獄探望對方，並直言待未婚妻7月7日獲釋後，便會擇吉日迎娶，被網民封為新一代「痴心情長劍」。今晚李龍基會現身《奇情谷》，在三位谷主面前盡訴衷情，又透露一直收到未婚妻來自獄中的情書，內容道盡別離情。李龍基每次讀信，想起二人的恩愛及愛侶的遭遇，都不禁老淚縱橫。今晚李龍基會帶同這批獄中來信，首度於節目中公開。對於外間的閒言閒語，李龍基霸氣回應「我撈咗幾十年，咁都畀人呃到就抵死」。

李龍會現身《奇情谷》，指一直收到未婚妻王青霞來自獄中的情書，首度於節目中公開。（資料圖片）