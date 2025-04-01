泰國女預言家認同日本7月5日海嘯預言　泰國受災提醒做好防災措施

今年3月28日下午緬甸中部發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。據網上多段短片顯示，鄰近緬甸的泰國多處地方都能感受到強烈地震，曼谷便是其中一個受影響的地區，當地甚至發生地震令整幢大樓塌下，災情嚴重。

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

胡慧沖直擊救援工作。(YOUTUBE截圖)

YouTube頻道Kiinthailand奇在泰國昨日上載了一條短片，是曼谷地震後，著名泰國女預言家Plai師傅最新的訪問和預言。YouTuber在片中有強調本集只是迷信的內容，不是真實將會發生的事情。影片講到Plai師傅在曼谷地震後接受了當地記者訪問，對於今次曼谷發生地震感到驚訝，因為情況比她預言的更要嚴重。她指數個月內泰國或者曼谷可能會再次發生餘震事件。

泰國預言家Plai師傅。(youtube截圖)

泰國預言家Plai師傅。(youtube截圖)

影片的第二部分就是有關水的預言，Plai師傅自年頭已經常說今年的水很重，要特別小心關於水的事情。她預言泰國全國可能會出現水災事件，曼谷亦會受到水災影響，影響的時間可能長達一至兩星期。對於日本漫畫家預言會發生在2025年7月5日早上5時的大災難，《我所看見的未來》漫畫中預言日本外海位置會發生劇烈地震，高達40米的海嘯會湧向各個陸地，該漫畫的作者竜樹諒 (Tatsuki Ryo) 表示在夢中看見超大海嘯襲擊，導致大量人命傷亡，Plai師傅又可有提及呢？Plai師傅預言泰國周邊國家會有海嘯，泰國可能會受餘震影響。她提醒大家要預防災難，最好有災難警報以及避難設施，盡量減少傷亡人數。

日本漫畫家預言有大海嘯發生。(youtube截圖)

日本漫畫家預言有大海嘯發生。(youtube截圖)

日本漫畫家預言有大海嘯發生。(youtube截圖)

日本漫畫家預言有大海嘯發生。(youtube截圖)

Plai師傅也指日本會有大海嘯發生。(youtube截圖)

Plai師傅在最新的訪問中表示不能再講海嘯這兩個字，因為有好多人罵她影響了旅遊業，尤其是泰國南部。但是她依然說出在未來的一個月，可能某國會出現地震海嘯，那是一個大家都喜歡去旅遊的地方，她所說的應該就是日本。Plai師傅早前在她的多條訪問片中已預言過日本今年有機會發生地震海嘯，發生的可能性非常之大。有網民就留言指Plai師傅早前已估中緬甸在今年三四月有地震。

Plai師傅也指日本會有大海嘯發生。(youtube截圖)