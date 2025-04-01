50歲瓊瑤劇女神真人騷被指擺款惹反感　唱跳唔認真黑歷史被挖遭鬧

內地綜藝節目《乘風2025》（《乘風破浪的姐姐》自播出後，引起不少關注，其中有「瓊女郎」之稱的陳德容話題多多，甚至引起網民反感，近日又被挖出舊片段，說話態度強勢，令網民們感到討厭。

陳德容因節目表現，令不少網民討厭。（微博圖片）

在準備第一次公演的時候，身為隊長的陳德容跟不上排舞節奏，又與隊友們發生爭吵，態度明顯強勢，令網民覺得她不努力練習又擺出隊長的駕勢，令人相當反感。待在正式舞台演出《免我蹉跎苦》時，她被發現跳舞時明顯不用心，完全跟不上，整體演出成績不佳，最終出來的成績是她能繼續留下來參賽，而實力最強唱得又跳得的王蓉慘遭淘汰，因而惹來網民們不滿。

眼見陳德容在節目中擺出女王款式，不禁令網民想起她多年前接受訪問時，在講到能接受演出媽媽角色嗎？她就表示不會想演媽媽、奶奶角色，認為自己保養得如此好，若要出演這一類角色，揚言死都不會接演，對她來說是奇耻大辱，然而這一番說話態度被指欠妥當，令大家覺得她是一位較強勢難相處的人，對她開始有一些反感。

陳德容是瓊瑤御用女主角。（微博圖片）

陳德容被指難相處。（陳德容微博圖片）

另外，在27年前一部劇集《還珠格格》紅遍大江南北，捧紅林心如、趙薇等人，至今仍被譽為神劇。而原來最初該劇集還在籌拍之時，擔任編劇兼出品人的瓊瑤是想找陳德容出演的，但她最終拒演:「這個劇本還沒有正式寫的時候就已經，瓊瑤阿姨就已經跟我說了，那可是那中間的時候就是我已經在其他的工作之中，所以檔期不對。如果兩個要選，我絕對會選活潑的那個（小燕子）對，她會想生氣就生氣，然後突然又很高興，就是喜怒哀樂非常地鮮明，我喜歡這種角色。」