現年67歲的劉天蘭1978年當選溫哥華華埠小姐冠軍,1980年代初回港後當過演員、歌手、化妝師、模特兒,之後涉足電影圈做副導演、美術指導、形象顧問等等,才華洋溢,更是香港形象界的殿堂級人馬,有「香港時裝教母」之稱。劉天蘭1988年與岑建勳結束4年婚姻,兩人育有一女岑寧兒,夫妻分開後再見亦是朋友,不時一家人相約聚會,感情要好。

劉天蘭今日(1)突然在社交平台上載一張手插滿針的相片,透露急病入院要做手術,寫道:「前日30/3突然清晨肚子劇痛痛醒了劉姑娘,不敢怠慢立即去醫院,檢查後發現腸道出現情况需要立刻施手術! 說時遲那時快晚上已經完成,現在休息康復中。得到窗旁床位,大地,噢,no, 跑馬地在我腳下!🤓」不少人留言問候及關心,劉天蘭回覆:「多謝各位的問候呀! 🥰🙏🏻🥰Thanks for all your sweet regards! 🤓😘🙏🏻」

