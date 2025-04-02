頂流男團成員因病身形忽腫忽瘦　酒店用餐被問是否本人竟咁答？

當年台劇《流星花園》打造花美男男團F4，紅遍東南亞，去到哪裡都萬人空巷，場面震撼。其中三位成員言承旭、周渝民及吳建豪至今仍活躍演藝圈，帥氣依然；然而另一46歲成員朱孝天近年轉戰內地市場，不時在社交平台分享生活日常，但顏值暴跌，由昔日的花美男「西門」變了中年大叔，星味全失，引起網民熱議。

F4當年紅透半邊天，去到邊度都萬人空巷！(視覺中國)

2013年，F4破天荒合體現身江蘇衛視春晚。（影片截圖）

朱孝天初出道時，有一把標誌性長髮，給人感覺斯文又帥氣。（視覺中國）

朱孝天自2016年與內地女星韓雯雯結婚後，將事業重心轉移至內地，積極經營社交平台，拍片與網民分享日常。雖然朱孝天現時的狀態已遠不及當年的花美男模樣，但他卻活得開心、自在，毫不介意向網民展現其真實一面，更走遍內地尋找美食，完全拋開偶像包袱。

朱孝天因患上「纖維肌痛症」，故近年來，他身材總是忽胖忽瘦，（視覺中國）

朱孝天近年積極經營社交平台，不介意以「真面目」示人。（小紅書截圖）

朱孝天現時經常拍片帶大家尋找美食。（小紅書截圖）

近日，有網民在酒店野生捕獲朱孝天，並寫道：「哇塞，是西門哎」。相中，身穿便服的朱孝天，頭髮稍微有點亂，坐在當眼位與朋友在吃早餐，發現有人在遠處拍他，朱孝天不僅沒有不悅，反而向鏡頭揮手打招呼，表現友善。該網民表示起初都不確認是否對方，於是鼓起勇氣上前詢問：「在早餐廳吃早餐，我老公跟我說朱孝天哎，你看。西門哥從我身邊經過好幾次，我都沒認出來，後來我有去和本人確認，我說你好，你是朱孝天嗎？」沒想到朱孝天竟幽默回應博主：「他說我好像是」。博主說當刻看得出朱孝天不想被打擾，所以就離開了，但不得不說畢竟是曾經爆火過亞洲的F4，還是很帥的。

朱孝天在酒店吃早餐時被捕獲。（小紅書截圖）

發現有人拍片，友善打招呼。（小紅書截圖）

網民稱真人還是很帥。（小紅書截圖）

而網民亦大讚朱孝天的回應幽默又不失禮貌，「這哥真的很接地氣」、「朱老師現在很舒服 講解任何都娓娓道來」、「現在就喜歡看他介紹美食。講解的非常專業 有內涵底蘊」。另外，近年朱孝天的外型變化經常受到網民關注，但其實是因為他患上「纖維肌痛症」，只要吃藥身材就會發福，故身型總是忽腫忽瘦，但現時的他似乎已不太介懷，過得悠然自得，與女星太太韓雯雯結婚8年多依然恩愛，更是一位貼心又錫老婆的「愛妻號」。

朱孝天與太太慶祝結婚8週年，兩人非常恩愛。（微博圖片）

兩公婆一齊拍片。（小紅書截圖）