劉松仁出攝影集為慈善機構籌款　拒再出山：精力有限

資深藝人劉松仁近日推出攝影集《松風捉影》，以個人隨筆「感言」，記錄生命不同階段的心路歷程，配以隨心拍下的照片及珍貴劇照。由於是非賣品，他希望可用作為河北照顧殘疾兒童及長者之慈善機構「黎明之家」籌款。



去年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，

去年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，

他表達：「我很多年前已探訪『黎明之家』，當年有些腦癱瘓棄嬰，由當地天主教團體把他們拯救後，找來一些義工照顧他們，我真的被當地服務者感動，即使知道受助者不會康復！也負起照顧他們一生的責任。我曾親眼目睹殘疾兒童用口把紙鶴摺給我作禮物、真的十分感動。最大的啟發是，我們生活上不免有所得失，這可算是什麼，他們一出生已失去很多，他們的榜樣，讓我學會面對及欣賞生命。」

劉松仁近日推出攝影集《松風捉影》

圖左）金容載神父 （圖右）堂區幹事會會長 馮瑋瑜女士

松哥表示攝影集中紀錄了七十多年的人生經驗，生活的點滴，集合了親情，友情的感悟，盼透過影集中的分享能向每位讀者對話：「再出第二本應該沒機會，因為『感言』已經輯錄得七七八八。我沒界定要做甚麼事，就如大家常說『出山』，我覺得應該不可能，因為精力已經有限、時間有限，我知道自己的能力。我很喜歡現階段的我，不強求什麼，一切隨環境隨心而行。」適逢聖瑪加利大堂100周年，劉松仁亦將於五月在堂區舉行心靈分享會，與其他弟兄姊妹近距離接觸。

松哥表示攝影集中紀錄了七十多年的人生經驗，生活的點滴，集合了親情，友情的感悟，盼透過影集中的分享能向每位讀者對話

松哥表示攝影集中紀錄了七十多年的人生經驗，生活的點滴，集合了親情，友情的感悟，盼透過影集中的分享能向每位讀者對話