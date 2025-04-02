張慧儀被跣？吳家樂暗指鍾慧冰製造事端　再爆姓馬女星激怒高層

由吳家樂、鄧兆尊、江美儀、梁思浩及謝遜輪流主持的網上節目《娛樂好好玩》經常爆料娛圈秘聞，成為網上熱話。早前鄧兆尊爆「女星劈腿六富商生私生子」，並以姓氏「陳李張黃何」之一為線索，引起連串風波，張慧儀不滿被影射激動澄清，跟養子「可驗DNA」！前晚（3月31日）直播一集，鄧兆尊再度回應事件，吳家樂質疑張慧儀被節目主持鍾慧冰「跣」；另一方面，吳家樂又爆料指一名女星曾因拒絕做一事，引來曾勵珍不滿，最終要離開TVB，再引起網民猜想。

張慧儀不滿被影射係「女星劈腿六富商生私生子」主角，喺鍾慧冰節目上激動澄清。（YouTube影片截圖）

張慧儀表示願意同養子驗DNA。（影片截圖）

鄧兆尊表示私下有跟張慧儀溝通，還曾邀請對方上節目或電話訪問解開誤會，但被張慧儀拒絕，表明只想話題快些完結，並不是想藉此事博流量復出幕前。吳家樂和鄧兆尊都認為只是鍾慧冰的網上節目在剪接時為了吸引度，將對話中提到「鄧某」的說話放大，令事件熱度提升。吳家樂表示：「佢（張慧儀）上呢個節目做訪問，個主持某程度上係製造咗啲事端出嚟。」鄧兆尊在旁亦和應：「冇錯冇錯。」鄧兆尊更分享與張慧儀的對話，「慧儀都話『我都唔係嬲你，都冇話過係你，但出街嘅時候剪到好似我同你有拗撬咁』。」

吳家樂和鄧兆尊都認為只是鍾慧冰的網上節目在剪接時為了吸引度。（YouTube影片截圖）

張慧儀不滿被影射係「女星劈腿六富商生私生子」主角，喺鍾慧冰節目上激動澄清。（YouTube影片截圖）

張慧儀在節目播出後亦有分享與鍾慧冰合照。（ig@cheong_wei_yee_angie）

張慧儀發文狂轟真正的造謠者。（ig@cheong_wei_yee_angie）

另外提起麥美恩近日疑被PA爆料指人品有問題，吳家樂隨即透露20年前一位女藝人堅持不給予電話號碼予PA，只能透過fax或call機，即使接到通告亦經常不回覆。至有次綜藝節目開大會，TVB高層曾勵珍即場質問對方為何不給電話號碼同事，吳家樂描述當時情況：「佢話『我唔鍾意畀，私隱，我私人問題係都唔畀』，曾嗰陣其實都冇乜人用call機。跟住珍姐真係嬲『你信唔信我即刻調你離開呢組』，佢話『你調走我都唔畀』，最終佢真係畀人調走咗。」主持均好奇為何對方如此堅持，指好多人可以有多個電話號碼，將工作及私事分開，吳家樂都表示難以理解這位女星的做法。至於這位女星的身份，吳家樂亦有提供線索，透露是姓馬，但絕非馬蹄露或馬海倫，他說：「佢畀人調走之後就離開咗TVB，姓馬嘅，已經淡出娛樂圈，但間中會出現喺一啲平台。」

麥美恩近日疑被PA爆料指人品有問題，吳家樂又爆一位姓馬女藝人秘聞。（YouTube影片截圖）