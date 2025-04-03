巨星歌手開騷螢光棒品質極差　向代理商追究曝光真實人品

現年58歲的黎明（Leon）是90年代「四大天王」之一，前年在紅館開演唱會場場爆滿，人氣依然高企！日前有YouTuber在小紅書分享一段多年前拍攝的影片，談及跟黎明的生意糾紛，爆料黎明真實人品，令影片再度翻hit。

黎明近年開騷都以官仔骨骨形象示人，今次都不例外。（葉志明攝）

黎明一向多金句，但做好事就唔會講。（葉志明 攝）

該YouTuber表示當年跟黎明做老闆的AMusic唱片公司有生意來往，除替衛蘭做演唱會封套，還為黎明演唱會訂製螢光棒，打算在其中一場演唱會上製造萬人「星海」效果後推出DVD；怎料螢光棒的品質奇差，一般螢光棒發光可維持8至12小時，但該批次只有半小時，令全盤計劃泡湯！該YouTuber說：「心中滴汗呀，做咗過萬支，如果要我賠錢，唔知賠幾多畀佢？唔好諗住執到錢，係貨不對辦，人哋要我賠心靈創傷，或效果上唔得嘅捐失，真係任佢噏話一百就一百萬，一千就一千萬，吹佢唔賬，嚇到懶尿呀！」

YouTuber透露與黎明的AMusic唱片公司曾有生意來往。（小紅書@珍心活．健康真生活）

黎明想演唱會營造星海效果。（小紅書@珍心活．健康真生活）

黎明想演唱會營造星海效果。（小紅書@珍心活．健康真生活）

一如所料，AMusic同事向該YouTuber直言「黎生好唔開心」，之後要求他寫一封信解釋，該YouTuber表示自己寫得好情深，連自己看後都帶有淚光，結果真的能感動黎明。他說：「攞（信）去同佢經理人陳善之開會，解釋完冇拍枱鬧，佢睇完封信輕輕摺埋後『嗯~嗯~我會交俾Leon睇佢點處理』.......幾星期後我到到封信，唔係律師信，而係一張支票，批螢光捧全數嘅錢找晒，我百思不得其解，嗰條數對我公司嚟講好大，我預收唔到，你知大陸廠做錯嘢想問佢攞錢難過登天，同佢哋索償跟本冇可能，預咗自己硬食，竟然收全數支票，好難理解嗰刻心情，阿黎生你個腦喺度諗乜嘢呢？哈！」

螢光棒品質極差，該YouTuber好驚要賠償天文數字。（小紅書@珍心活．健康真生活）

黎明經理人陳善之（右二）代收解釋求情信。（資料圖片）

該YouTuber讚黎明是有情有義之人，因為與對方有數面之緣；更難得是黎明沒有天王架子，不介意紆尊降貴親自到該YouTuber在葵涌舊式工廠區開的工作室洽談工作。他大讚黎明：「好多人笑佢講嘢唔叻，佢叻做出嚟俾人睇，佢金句唔係講俾你聽，係講俾自己聽。佢鍾意做出嚟，唔係鍾意講。唓，有人話你得到好處所以讚，係真。我係一個冇人識嘅人，佢唔找數都冇知，佢咁做唔係因為期待人點睇佢，佢只係做佢自己覺得啱嘅嘢，真係唔知有幾多個藝人可以做到佢咁樣，修養。」