荃灣中學多名學生著校服食煙　女團成員港姐冠軍同為校友

中學生吸煙甚至接觸毒品問題日益嚴重，4月2 日網上廣傳2條短片，身穿校服的學生分別在樓梯及洗手間吸煙，疑似來自荃灣區同一學校，女團成員及港姐冠軍都是此校校友。



女童在後樓梯口叼香煙，手持火機，未見有燃點；男童在旁看；而女童身旁有一枝燒酒。（Threads @cct._memes）

另一張照片可見，女童在抖煙灰，男童在旁雙手插袋觀看。（Threads @cct._memes）

FACEBOOK討論區有網民上載短片，多名身穿校服的中學生，分別於後樓梯和洗手間內懷疑吸煙。一名女生咬着香煙，右手拿着打火機，身旁還擺放了一支疑似韓國燒酒；另一片段幾位男生在洗手間廁格，疑似吸食電子煙並吐出煙霧，鏡頭外有把男聲傳出指，「好 X 猖狂呀你哋」，更揚言「冇所謂啦，好多人都知㗎啦，葉 sir 都知啦。」根據校服，影片中的學生均來自荃灣區的同一學校，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。

學生聲稱「冇所謂啦，好多人都知㗎啦，葉 sir 都知啦。」（影片截圖）

學生聲稱「冇所謂啦，好多人都知㗎啦，葉 sir 都知啦。」（影片截圖）

此中學位於荃灣石圍角邨，1979年創校，學校校訓為「博愛行仁，省善修德」，是一所津貼男女校，以中文教學為主，初中有部分科目以英語授課。校友包括2023年度港姐冠軍莊子璇，歌手鄧小巧、TVB小花游嘉欣及女團COLLAR成員許軼等。對於瘋傳師弟妹疑吸煙片段，莊子璇回覆《香港01》時表示震驚，指自己身份不便對事件作出評論‧而梁省德中學回覆傳媒查詢時表示校方已接獲查詢，正在處理。

2023年度港姐冠軍莊子璇是梁省德中學校友。（網上圖片）

2023年度港姐冠軍莊子璇與COLLAR成員DAY許軼是梁省德中學校友。（網上圖片）

2023年度港姐冠軍莊子璇與COLLAR成員DAY許軼是梁省德中學校友。（網上圖片）

莊子璇去年曾PO出梁省德中學校服照。（IG：@hilary_ig）