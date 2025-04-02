《愛·回家》大力向偶像張國榮致敬　自彈自唱獲激讚︰快啲轉行

昨日（4月1日）是香港一代巨星張國榮（哥哥）逝世22週年的日子，但一班「哥迷」對哥哥的思念從未減退。各地粉絲紛紛以不同方式悼念這位永恆的偶像。其中在TVB《愛·回家》飾演「大力」一角的資深綠葉演員張漢斌（現名：張韡騰），原來也是死忠「哥迷」，他拍片透過歌聲表達對偶像的懷念，意外展現其歌藝及彈得一手好結他，引發網民熱議。

張漢斌，一個觀眾熟悉的面孔。（IG@cheung_wai_tang）

在TVB效力超過30年。（IG@cheung_wai_tang）

講起張漢斌個名，大家可能未必知是誰，但見到樣一定不陌生。現年54歲的張漢斌加入無綫逾30年，拍過作品無數，近年除了憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「牛大力」一角入屋外，其在《三個女人一個「因」》中飾演死忠曼聯球迷「曼三冠」也令球迷印象深刻。

張漢斌近年憑處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「牛大力」一角入屋。（劇集截圖）

「曼三冠」角色也非常經典。（劇集截圖）

而私下，張漢斌還有一個身分，就是張國榮粉絲，二人更曾合作，張漢斌曾在社交平台分享合照，並寫道：「當年跟哥哥一同拍戲的時候我問他，哥哥：你最喜歡自己哪一首金曲呢？他說：《想你》 但其實我們時時刻刻都咁喜歡《想你》！！！」昨日是偶像死忌，張漢斌在社交平台上傳一段自彈自唱的影片，深情演繹張國榮的經典歌曲《為你鍾情》，及分享展示其收藏多年的多張珍藏黑膠唱片，並寫道：「永遠懷念我的偶像Leslie哥哥張國榮 !!」

張漢斌是張國榮的死忠歌迷。（IG@cheung_wai_tang）

張漢斌在社交平台上傳一段自彈自唱的影片，深情演繹張國榮的經典歌曲《為妳鍾情》。（小紅書截圖）

不少網民聽完張漢斌演唱會後都大吃一驚，驚嘆他除了演戲外，歌喉和琴技都不俗，紛紛留言激讚：「好厲害，又會唱又會彈」、「好好聽呀 斌哥哥」、「好聽」；甚至有網民提議他去參加《中年好聲音》，轉行做歌手：「好聽好聽，快D轉行做歌手」。

展示其多張珍藏黑膠唱片。（小紅書截圖）

張漢斌曾與哥哥張國榮一齊拍戲。（IG@cheung_wai_tang）