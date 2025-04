李佳首次開個唱即全場爆滿中1、中2生齊撐場　老公同仔仔送花獻吻

「中一生」李佳的演唱會《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》日前於西九文化區自由空間大盒圓滿完成,全場爆滿,座無虛席。她的媽媽、丈夫和一對兒子,以及一班《中年好聲音》1及2的唱將包括周吉佩、吳大強、林彥言(林鉫徫)、顏米羔和尹新杰也有到場支持,而羅啟豪則為當晚演唱會特別嘉賓。

「中一生」李佳的演唱會《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》日前於西九文化區自由空間大盒圓滿完成,全場爆滿,座無虛席。(公關提供)

一班《中年好聲音》1及2的唱將包括周吉佩、吳大強、林彥言(林鉫徫)、顏米羔和尹新杰也有到場支持。(公關提供)

佳佳在開場Spot Light的襯托和六人樂隊的伴奏下,以一曲《Killing Me Softly With His Song》揭開了演唱會的序冪,接著她便唱了《月半彎》和《我的心裡只有你沒有他》,唱畢這幾首歌後佳佳說:「多謝大家的光臨,很開心可以在這個舞台上唱歌給大家聽,我一直以來開個唱的夢想終於可以實現。」接著音樂便響起了《李香蘭》的前奏,之後的《Cheek To Cheek》、《Summertime 》、《至少還有你》、《Girl From Ipanema》和《Misty》也令大家聽出耳油,而《春風吻上我的臉》加上《我要你的愛》的 Medley 在舞蹈員的舞步點綴下,充滿了身處情場上的那份喜悅。

佳佳在開場Spot Light的襯托和六人樂隊的伴奏下,以一曲《Killing Me Softly With His Song》揭開了演唱會的序冪。(公關提供)

佳佳在舞蹈員的舞步點綴下,充滿了身處情場上的那份喜悅。(公關提供)

在換過衣服後,佳佳唱出她最新的派台歌《再找一天忘記你》,接下來的《LOVE》、《Dream A Little Dream》、《歡樂今宵》、《Autumn Leaves》和《Cry Me A River》等經典、盡顯佳佳在演譯不同風格的歌曲時的獨特魅力。嘉賓羅啟豪和佳佳兩人多次合作,他倆合唱《When I Fall in Love》和《Unforgettable 》時充滿默契,Ramon 之後也獨唱了一曲《Quando Quando Quando》。

在換過衣服後,佳佳唱出她最新的派台歌《再找一天忘記你》。(公關提供)

嘉賓羅啟豪和佳佳兩人多次合作,他倆合唱《When I Fall in Love》和《Unforgettable 》時充滿默契。(公關提供)

佳佳再出現在舞台上唱出《記憶棉》和《至少做一件離譜的事》,而唱《新不了情》時更找了身為觀眾的尹新杰和她一起跳舞,在唱《Always On My Mind》時,丈夫和一對兒子出現在台上獻花給她,整個畫面也是充滿心心和愛意。在唱《Sway》時,佳佳和舞蹈員大跳拉丁舞,最後她以一曲《Can’t Take My Eyes Off You》為全晚演唱會劃上完滿句號。

唱《新不了情》時更找了身為觀眾的尹新杰和她一起跳舞。(公關提供)