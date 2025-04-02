風靡亞洲的《WILD WILD SHOW》　濕身出浴形式勢要顛覆澳門夜生活

韓國原創音樂劇《WILD WILD SHOW》由尚梯娛樂、神話娛樂、金光娛樂聯合主辦，以藝術性與感官衝擊結合為表演風格，勢要顛覆澳門夜生活。將於2025年4月19日（星期六），在澳門葡京人H853娛樂館尚梯館火熱開演。

韓國原創音樂劇《WILD WILD SHOW》，以藝術性與感官衝擊結合為表演風格，勢要顛覆澳門夜生活。(公關提供)

《WILD WILD SHOW》風靡首爾、東京等亞洲城市，被譽為「最令人熱血沸騰的音樂劇」，主辦單位結合頂級製作團隊與澳門獨特娛樂氛圍，絕對不容錯過，門票種類分別為VIP尊享套票、VIP票（親密互動區）和Premium票三種，並已於BOOKYAY、KLOOK及大麥網公開發售。

《WILD WILD SHOW》風靡首爾、東京等亞洲城市，被譽為「最令人熱血沸騰的音樂劇」。(公關提供)

《WILD WILD SHOW》為亞洲超人氣音樂劇，以韓國原班Oppa陣容登陸澳門舞台，音樂劇融合現代舞、擊鼓群舞、濕身出浴等多元形式，搭配 360度環繞聲光特效，打造視覺聽覺的雙重震撼。一眾十多位Oppa從紳士西裝、海軍制服的禁慾魅力，到出浴造型、肌肉全開的極致性感，他們以型、英、帥、靚、正的完美體態，演繹跨越尺度的舞台張力，滿足觀眾對浪漫與激情的所有想像。

《WILD WILD SHOW》為亞洲超人氣音樂劇，以韓國原班Oppa陣容登陸澳門舞台。(公關提供)

猛男天團臥虎藏龍 頂級陣容引爆舞台

《WILD WILD SHOW》演員陣容堪稱「男神收藏庫」，其中三位韓籍成員：姜太陽（姜天一）、李熙中、李潤濟皆為韓國Netflix全球爆款真人秀《體能之巔：百人大挑戰》的人氣參賽者，蘊含格鬥力、實力與魅力的多重認證，由此可見《WILD WILD SHOW》製作團隊的選角功力，實在令人嘆服。活動現場特設 VIP親密互動區，觀眾可與猛男零距離接觸，更有機會成為全場焦點。觀眾可於現場享用酒精飲品，眼球享受火辣表演，瞬間引爆腎上腺素。

《WILD WILD SHOW》演員陣容堪稱「男神收藏庫」。

韓國著名猛男騷《Wild Wild Show in Macao》，將於2025年4月19日假澳門威尼斯人金光會展D館舉行。（張祖銘攝）

票務資訊：

VIP尊享套票：$19,888 (含8張門票 + 3支威士忌/香檳)



VIP票 (親密互動區)：$1,688



Premium票：$1,288 / $888 / $588



活動詳情：

日期：2025年4月19日（星期六）



時間：20 : 00



地點：澳門葡京人H853娛樂館尚梯館



年齡限制：18歲或以上（需出示附照片之有效身份證明文件）

