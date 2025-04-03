奪命提示｜最後一對情侶愛情終萌芽　丁子朗同郭柏妍先甜後激？

TVB劇集《奪命提示》正播放得如火如荼，故事亦愈趨緊張，最近數集講到「ASIB」眾人為變態連環殺人案展開調查。而故事線今集就落左丁子朗及郭柏妍身上，二人的感情亦慢慢萌芽，除了甜度爆燈外，緊張情節亦少不了。

故事線今集就落左丁子朗及郭柏妍身上，二人的感情亦慢慢萌芽，甜度爆燈。(節目截圖)

這對緋聞情侶丁子朗及郭柏妍日前才在劇中針鋒相對，丁子朗不滿郭柏妍的工作態度，昨日（2日）一集就已經成雙成對。丁子朗及郭柏妍的家人都對對方有好感，落力想撮合二人，可惜當刻大家都對對方無意思，所以丁子朗藉詞有女朋友而先行離開。但丁子朗離開時遺下了銀包，郭柏妍追出竟然見到他遇上生父魯振順被打，但父子關係惡劣，郭柏妍若有所思。

但原來丁子朗與魯振順的關係惡劣是有故事的，他母親韓瑪莉表示後悔沒有給他一個好的童年，但乖乖仔丁子朗立即向她表示：「我會保護他，唔會再畀人恰你，我淨係想你開開心心過日子！我先唔會畀佢影響到我，佢已經死咗，我冇老豆嘅！我淨係會孝順啊媽你嘅啫！」丁子朗雖然外表鎮定但其實每晚都會發惡夢，都會夢到魯振順出手毒打韓瑪莉，而韓瑪莉亦曾割脈自盡，令他留下陰影。

原來丁子朗與魯振順的關係惡劣是有故事的。(節目截圖)

丁子朗每晚都會夢到魯振順出手毒打韓瑪莉，而韓瑪莉亦曾割脈自盡。(節目截圖)

丁子朗每晚都會夢到魯振順出手毒打韓瑪莉，而韓瑪莉亦曾割脈自盡。(節目截圖)

丁子朗每晚都會夢到魯振順出手毒打韓瑪莉，而韓瑪莉亦曾割脈自盡。(節目截圖)

丁子朗因為工作關係跟蹤利穎怡，發現她想輕生，於是把她救下，但經歷過母親自殺的他發自內心的對利穎怡說：「你死咗一了百了，但你有冇諗過你身充邊嘅至親會點？掉低佢哋自己一個面對失去你嘅痛苦？佢哋會好內疚！好自責冇好好照顧你，你嘅死可能會對佢哋嚟講係更大嘅傷痛。你生無可戀都會令到你身邊嘅人覺得自己冇價值，想跟住你一齊死㗎，你要努力活到最後一刻，咁樣先至係對佢哋最大嘅報答。」他的一番肺腑之言感動了郭柏妍，而她亦對丁子朗溫柔了很多，更為他按摩幫助入眠。郭柏妍還笑問：「我呢個骨妹係咪好正呢？」可見劇中這一對情侶，愛情在萌芽。

丁子朗因為工作關係跟蹤利穎怡，發現她想輕生，於是把她救下。(節目截圖)

丁子朗因為工作關係跟蹤利穎怡，發現她想輕生，於是把她救下。(節目截圖)

丁子朗的一番肺腑之言感動了郭柏妍，而她亦對丁子朗溫柔了很多，更為他按摩幫助入眠。(節目截圖)

丁子朗的一番肺腑之言感動了郭柏妍，而她亦對丁子朗溫柔了很多，更為他按摩幫助入眠。(節目截圖)

丁子朗同郭柏妍好sweet。(節目截圖)

丁子朗的一番肺腑之言感動了郭柏妍，而她亦對丁子朗溫柔了很多，更為他按摩幫助入眠。(節目截圖)

丁子朗同郭柏妍好sweet。(節目截圖)