「新TVB腿神」一絲不掛全裸嘆汗蒸　浸日本溫泉出浴「險象環生」

由黃又南、梁允瑜(Chloe)主持，16集全新旅遊文化節目《關東．路駅十三》，逢周四晚九點三十五分及周五晚九點半TVB Plus（82台）播映。節目打破固有旅行模式，反傳統以非「日本通」素人帶隊。由自駕遊作起點，出發走訪日本公路沿途的「道之駅」休息站。既可為人同汽車加油打氣，又可探索當地特產、伴手禮等風土特色，展開一段截然不同的旅程。

又南形容豬豚肉入口鬆化。

又南形容豬豚肉入口鬆化。

黃又南與梁允瑜(Chloe)今晚（3日）抵達上野道路休息站，上野村是被深山包圍的村鎮，周遭都是林木，所以特產是各式以木製成的器具。又南推介必試的豬豚肉，「豬豚」是由家畜母豬跟野豬公交配所生，並以大麥飼養。他們分別點了豬豚定食及十石味噌豬豚鍋，又南形容豬扒入口即融，笑言︰「無牙都可以食。」接住的甜品十石味噌雪糕，略帶鹹味口味獨特。另外，女主持「出浴」是繼「食玩」之外，拍攝旅遊節目的指定動作，今趟港姐出身的梁允瑜一連兩晚充任「性感擔當」，今晚曬事業線浸溫泉還不止，更出賣享受鏡頭背後的真實辛酸，熱到要上水抖氣。

天空吊橋約每30分鐘便有噴泡沫效果。

二人到訪的打卡景點，由有90年歷史的小學改建。

二人到訪的打卡景點，由有90年歷史的小學改建。

二人到訪的打卡景點，由有90年歷史的小學改建。

Chloe穿上超短裙展示44吋長腿。

Chloe穿上超短裙展示44吋長腿。

明晚（4日）梁允瑜再來性感兩連殺，先享受艾草蒸，她邊蒸邊講感受說︰「蒸咗20分鐘，而家成個人暖笠笠仲流晒汗，對養生有好大功效。」她透露汗蒸必需一絲不掛全裸進行。另一邊又南嚐試被譽為世一的日式理髮，並交由髮型師發辦，任由對方發揮，他笑說︰「頭髮我成日都玩，仲望住神奈川咁靚嘅景，就算剪到光頭都抵啦。」接住二人到訪一間有90年歷史小學，如今改建成打卡景點。Chloe換上一身水手服，以超短裙展示44吋長腿。

梁允瑜全裸嘆汗蒸。

梁允瑜全裸嘆汗蒸。

今晚Chloe「性感擔當」露視業線浸溫泉。

好危險！

今晚Chloe「性感擔當」露視業線浸溫泉。

今晚Chloe「性感擔當」露視業線浸溫泉。

今晚Chloe「性感擔當」露視業線浸溫泉。