容祖兒4.27將現身沙田馬場　期待與(G)I-DLE成員MINNIE見面

容祖兒過往曾為不同賽馬日擔任表演嘉賓。

國際馬壇春季焦點盛事「富衛保險冠軍賽馬日」將在本月27日在沙田馬場隆重舉行，當天除了有享負盛名的三場一級賽外，為隆重其事，大會邀得韓國人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE及樂壇天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，二人首次同場演出，絕對不容錯過！另外，本地樂隊Pandora亦會於賽事中場落力獻唱，為國際賽事注入更多激情及活力。

MINNIE第一次入馬場表演。

韓國女團(G)I-DLE的泰籍成員MINNIE對於首次參與香港賽馬活動表示：「能夠第一次到訪沙田馬場，踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸。這是我第一次參與香港賽馬盛事，能夠見證國際賽事，並與熱情的粉絲們互動，非常期待！希望到時會見到香港，以及來自世界各地的朋友和粉絲們來看我的演出，並且參與世界級賽馬體驗！」一直都很欣賞跳唱天后容祖兒的MINNIE，去年(G)I-DLE在香港舉行演唱會，曾翻唱容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，現場反應熱烈，知道今次有機會與祖兒見面，感到非常雀躍，期待與前輩祖兒同場演出！

仲有Pandora。

過往曾為不同賽馬日擔任表演嘉賓的容祖兒，將會第四度現身沙田馬場，她表示：「小時候住在沙田馬場附近，與馬場為鄰，經常經過馬場都會聽到場內觀眾的歡呼聲，氣氛熱鬧。每次到沙田馬場表演，湧現童年回憶，相當有親切感，而且都會感受到現場觀眾的熱情與賽事的震撼，能夠見證世界級騎師與賽駒的精彩對決，真的讓人非常興奮！」

容祖兒對於即將與MINNIE首次同場表演表示：「我都有留意(G)I-DLE，去年她們在香港舉行演唱會，自己也有去捧場兼送花籃打氣，好意外她們翻唱了我首歌《我的驕傲》，好開心，忍唔住在台下一齊唱！今次能夠與主唱之一的MINNIE 一起揭開序幕，為大家帶來多元化的勁歌熱舞，我都好期待，希望融合不同亞洲音樂文化的表演，吸引更多市民和旅客入場參與，感受香港賽馬的熱鬧及刺激氣氛。」