「日裔頂級三級女星」信教宣布收山　曾拍《AV帝王》亮相一分鐘

對成年男性或女性來說，上網睇色情片是再平常不過的事。不多不少，大家都會有自己的心儀色情男女星。美國出生日裔AV優Rae Lil Black近來成為國內外網民話題，原因在於她近來宣布息影，不僅不再拍攝成人電影，更信奉伊斯蘭教，而且更將個人社交平台Instagram上的所有照片刪除，只剩下一些普通的日常照。

Rae Lil Black「收山」。（X圖片）

Rae Lil Black，本名Kae Asakura，是一位出生於美國的日裔前成人電影演員，以其獨特的背景和外貌在成人娛樂界迅速走紅。她出生於1996年，在日本大阪長大，後來進入成人行業，並憑藉其大膽的表演風格和高人氣成為知名人物。除了拍攝成人電影，她也活躍於社交媒體，並涉足遊戲直播和時尚領域，過去曾於《AV帝王》中亮相。

Rae Lil Black曾在《AV帝王》中亮相一分鐘。（劇照）

然而，2025年初，她宣布退出成人行業，並公開表示自己已皈依伊斯蘭教，此舉震驚了不少粉絲和網民。她隨後清空了Instagram上與過去相關的內容，只留下一些日常生活的照片，並分享了她在馬來西亞等地探索伊斯蘭文化的旅程。她提到，馬來西亞穆斯林的熱情款待和文化體驗是她轉變信仰的重要契機。有傳言指她近年情緒不穩患上抑鬱症。

Rae Lil Black宣布「收山」，令網民崩潰。（IG@raelilblack）

Rae Lil Black（IG@raelilblack）

香港的網民對Rae Lil Black皈依伊斯蘭教的反應可謂五花八門，有人表示驚訝和欣賞，認為她有勇氣放下過去，追求內心真正的信仰，例如有網民留言：「好勇氣，真係唔容易放棄咁多嘢重新開始，尊重佢選擇。」不過，亦有不少人持懷疑態度，覺得這可能是炒作或短暫的「人生階段」，有留言寫道：「係咪玩緊噱頭？之前咁高調做AV而家話信教，有啲難接受。」

Rae Lil Black為外國知名色情片演員。（X圖片）