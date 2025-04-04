游嘉欣對引誘吸毒的朋友會即絕交：佢會做呢樣嘢即係唔係同道中人

TVB新劇集《俠醫》昨日（3日）舉行開鏡拜神儀式，劇中一眾演員陳豪、張曦雯、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥、陳嘉輝、黎燕珊、郭柏妍、馬貫東、張武孝、林映輝、程可為、游嘉欣等人都有出席。游嘉欣接受《香港01》訪問時表示今次於劇中飾演一個腦麻痺的患者：「佢腦麻痺嘅嚴重程度系佢行唔到路，同埋佢左手活動會有困難。」

TVB新劇集《俠醫》昨日舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

《俠醫》劇中一眾演員陳豪、張曦雯、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥、陳嘉輝、黎燕珊、郭柏妍、馬貫東、張武孝、林映輝、程可為、游嘉欣等人都有出席。（葉志明 攝）

游嘉欣被問到最近她的中學母校，有學生吸食太空油一事，她表示感到震驚：「我啲friend都有send畀我睇，我都覺得有啲詫異嘅！」她表示以前讀書時校風尚算純樸，學生尚算乖巧，她亦相信學校會處理：「我諗校方都應該會嚴肅處理嘅！」

游嘉欣對自己中學有人吸食太空油而感到震驚。（葉志明 攝）

至於以前游嘉欣在學時，學校有沒有發生同樣的事情時，她不覺得有這樣的事發生：「我以前讀嘅時候就真係唔係好覺得嘅！因為我覺得大家都好乖。（即係冇乜壞學生？）唔係好覺得有，係冇乜大事件發生過。」而被問到有否被引誘過吸食太空油，她則指太空油興起時只這幾個月的事情：「因為太空油興嘅嗰段時間，我就係喺內地度拍緊旅遊節目。咁所以嗰陣時我都係咁啱同行嘅人講起呢樣嘢，我先知道原來而家出現咗太空油呢樣嘢。」

游嘉欣在學時，她不覺學校有這樣的事發生。（葉志明 攝）

游嘉欣覺得太空油的危害很大：「好似會損害神經之類，咁我就覺得大家唔好嘗試呢啲嘢！」說到她當年讀書時代太空油還未興起，會否有人引誘她去吸食毒品，她即指：「又真係冇喎，因為我自己嗰陣時返學嘅時候都係做運動同埋讀書比較多，咁我身邊嘅朋友都係比較乖嘅，咁所以又真係冇乜人去慫恿我去食煙呀或者去吸毒呢一啲。」她笑指自己是注重健康的人，所以絕不會去吸食毒品或太空油等物品。

游嘉欣笑指自己是注重健康的人，所以絕不會去吸食毒品或太空油等物品。（葉志明 攝）

而被問到會怎樣拒絕這些引誘時，她表示會直接拒絕：「我都唔會接觸呢啲會危害身體嘅嘢！」如果她朋友引誘時，她二話不說會拒絕兼絕交：「因為我覺得如果佢會做呢樣嘢嘅話，咁即係唔係同道中人！我都唔會想我身邊嘅人做呢一啲咁危害自己健康嘅嘢。」