丁子朗力撐麥美恩為人對人唔會無禮貌　仲指好多場合都需要佢

丁子朗昨日（3日）出席TVB新劇集《俠醫》的開鏡拜神儀式，早前他的好友麥美恩於社交平台被疑似幕後人員爆料指為人寸嘴兼大聲無禮貌，而帖文隨即引起熱議。

TVB新劇集《俠醫》昨日舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

丁子朗昨日出席TVB新劇集《俠醫》的開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

丁子朗接受《香港01》訪問時表示：「當笑話睇完就算啦，因為Mayanne坦白講以佢喺呢一行，真係算係前輩啦，咁如果佢真係講到話人品咁差嘅話佢都開唔到自己嘅節目。」而《Mayanne小喇叭》亦請到不少的嘉賓，丁子朗指這些嘉賓都是疼麥美恩的人，所以留言自然會不攻自破。

丁子朗力撐麥美恩為人對人唔會無禮貌。（葉志明 攝）

丁子朗更力撐麥美恩不是一個沒禮貌的人：「以我認識嘅佢，佢冇可能唔禮貌！」他更指有很多需要social的場合不能沒有她：「因為佢係一個好識得同人拉近距離嘅人，咁亦都係好識得搞氣氛嘅人，所以基本上佢冇禮貌，我就覺得冇乜可能！」他被問到發生這件事後有否關心一下麥美恩時，即笑指沒有，但就有一起笑：「但係我哋都明白呢啲真係純粹係講笑，或者可能煲大咗吹大咗嘅一啲報道，所以都完全冇擺喺心入面。」

丁子朗更指有很多需要social的場合不能沒有她。（葉志明 攝）

上月底有指TVB開會，當中有過百藝員出席，而且有藝員指自己有「被cut show」的問題，而與TVB簽了經理人合約的丁子朗則表示暫時沒有受影響：「我嗰份就已經係幾年前定咗落嚟，咁所以就係冇變到嘅。」至於講到續約問題，他就表示「遲幾年先煩」：「有工開，有個好角色就做就得啦我覺得！」