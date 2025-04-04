台灣男團Energy再登大巨蛋　過百位舞者一齊跳16蹲勁狂熱

「最殺唱跳男團」Energy再登台北大巨蛋！Energy繼2024年為中信兄弟開幕戰首度登上大巨蛋熱血獻唱後，今年再次為職棒應援，替中信兄弟2025年《進化 Evolution!》開幕系列戰帶來震撼開場！此次開幕戰以「進化」為主題，與萬名球迷攜手點燃勝利之光，Energy也為此次演出卯足全力，展現最高規格的大秀，除了舞台以植被設計與球場草地相呼應，有著「種下希望、延續生命力」的含義，預祝新賽季仍延續勝利，更邀請超過100位舞者助陣，帶來氣勢盛大又磅礴絕妙畫面，用最燃的舞台魅力為中信兄弟揭開新賽季序幕，也與大家相互勉勵：「繼續進化，繼續站上最高峰」！

Energy邀中信兄弟啦啦隊Passion Sisters、吉祥物小翔帶來超殺E16蹲。

白安化身DJ 現場表演電子樂器展現新樣貌（照片提供：寬寬整合行銷）。

Energy開場與百位舞者帶來氣勢破表的《二次西遊》，嗨爆現場氣氛！這首歌也象徵著團結與希望，Energy說：「只要兄弟齊心，沒有什麼不可能的事！」期待與大家一起奪得榮耀、重返光榮。接著帶來經典情歌《某年某月某一天》，Energy帶領球迷重返最純粹的感動，演出結合燈光、雷射與視覺特效，讓大巨蛋天空灑滿星光，加上百人舞者手持著巨大球體共同打造地面星河，以及觀眾開啟手機燈環繞球場的閃耀星點，讓整座大巨蛋變成一整片的漫天星海，浪漫地與大家一起「看星星」。

觀眾、燈光、舞群製造出圍繞大巨蛋的漫天星點 Energy邀大家一起看星星。

Energy去年參演中信兄弟開幕秀時，是在專輯《Here I Am》發行之前，經過那次演出後，Energy也持續跟著跟中信兄弟一起「進化」，發行《星期五晚上》奪得全民喝彩，不只強勢復出更帶來超洗腦神曲讓大家都知道Energy的超強氣魄。這次演出Energy也首度在大巨蛋帶來《星期五晚上》嗨翻全場，並邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters、吉祥物「小翔」以及超過百位舞者一起熱血16蹲，破紀錄帶來近150人的「2400蹲」，為今夜的賽程帶來最狂熱的開幕秀，讓大巨蛋化身充滿自由與活力的嘉年華派對！

2400蹲超狂紀錄!Energy與超過百位舞者一起展現最燃舞台。

這場演出不只是一次表演，而是一場與球迷的心靈共鳴，Energy用音樂串聯每一顆熱愛棒球的心！Energy也將持續團結與進化，2025年首發新單曲《同病相戀》將成為所有人的戀愛助攻特效藥，新歌將於3月31日數位發行。《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站也將於4月5日在吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱，期待再帶給大家更完整更帥氣的演出。

Energy與中信兄弟一同再進化 兄弟齊心再創巔峰。