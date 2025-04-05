張致恒逐點澄清外界誤解　望網民有口德透露太太雯雯有「暗病」

張致恒與太太區燕雯（雯雯）一家經常呻窮，太太雯雯更因經常在網上呻張致恒冇用，日到夜嗌離婚而被戲稱為「離婚界KOL」。日前張致恒接受YouTube頻道《講港金》訪問時，就談到最近的工作狀況，亦澄清了不少網民對他的誤解。

張致恒STEVEN上載8年前拍攝的宣傳片，當年已曾飾地盤工人。（IG：@STEVENCHEUNG）

最近有消息指張致恒又轉了新工作，疑似現階段已經轉做了外判工人。（小紅書截圖）

在訪問中，張致恒透露家庭的經濟壓力，指每月開支平均超過三萬元，其中一萬多元用於房屋租金，四五千元支付外傭薪資，其餘則為日常雜費。主持人問及為何不申請公屋，他無奈回應：「唔係嘗試已經申請咗，但係要一定時間。人哋單親或者長者都要排三、四年，更何況係我哋。」

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，大家已經看得習以為常。（IG：@ugly__mama）

張致恒也呼籲網民手下留情，減少對他們的攻擊。他說：「香港有言論自由嘅，但係我覺得大家有時，唔好唔經自己個腦去講任何嘢，因為有陣時你一句說話會影響到人哋好多嘢，真係如果一個定力少嘅人，真係會俾你一句說話，去做一啲唔同嘅決定。」

張致恒表示，自己因為要湊四個仔，所以出唔到門口返工，但承諾安頓好後就會還錢。（IG@stevencheung）

過去張致恒曾被報道從事多份工作，如性商品店店員、重慶小食店員、派傳單工人及地盤雜工等，他透露目前在寬頻公司擔任拉線工人，並表示偶爾會被路人認出。雖然他不介意合照，但因工作繁忙無法一一配合。他還感謝一些熱心媽媽捐贈孩子們的二手玩具，並提到早前能帶家人去迪士尼樂園，全因有網民贈送年票。此外，他的小孩因腸胃敏感，只能使用特定品牌的低敏奶粉，增添了家庭負擔。

Steven張致恒在社交平台分享一家六口的全家福，照片鬆郁矇真實反映夫婦2人照顧4個年幼孩子的生活狀况。（IG：@stevencheung）

談及太太雯雯，張致恒透露她因心臟問題身體虛弱，經常心跳異常、呼吸困難。他說：「我老婆本身身體唔好，佢心臟比較弱，成日都會心跳得好失，好快，唞唔到氣咁樣。所以我盡力都唔會畀佢真係咁操勞，盡力做到我會去做，譬如而家我份工做拉線，我哋係跟單做，如果早做完就可以早收，但係真係控制唔到。我試過有一次朝早8點做到夜晚10點，有時候早收我就會去接放學。因為我哋而家連車錢都慳返，費事啲人又話我哋坐的士出入，又坐Uber又去playgroup，我都費事澄清。」