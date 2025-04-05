賴慰玲產後火速復工教TVB戲劇班　學生齊齊品嚐新鮮母乳？

38歲TVB女星賴慰玲相隔7年再做媽媽，今年1月13日宣布細仔出世組成4口之家。賴慰玲坐完月火速復工，上月以導師身份返TVB教戲劇班，竟大方分享母乳予學生品嚐﹗



賴慰玲晒細仔初生寫真兄弟勁有愛 母愛爆發：唔捨得佢哋大得太快

38歲的賴慰玲第二胎繼續陀仔，早前分享絕美孕照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲細仔1月順利出世。（IG：@laiwinki）

賴慰玲抱實細仔流露慈母感覺。（IG：@laiwinki）

上月賴慰玲與鄧智堅等為無綫安排的戲劇班擔任導師，學生包括郭珮文、倪樂琳、何沛珈、孔德賢、張馳豪、宋宛穎等。她在IG分享教班趣事：「我仲係食緊月子餐，健康就唔使講，最緊要真係好好食，好食到返工都要帶飯。」除了繼續食月子餐，她一邊工作一邊泵母乳供細仔飲用：「同鄧智堅完成了兩星期的教學，遇到一班很hungry的學生，是我們的幸福。佢哋hungry到一齊試飲我嘅人奶🍼畫面非常之震撼﹗」

賴慰玲已經坐完月復工。（IG：@laiwinki）

賴慰玲細仔與 契媽陳瀅見面。（IG：@laiwinki）

賴慰玲返TVB教戲劇班。（IG：@laiwinki）

賴慰玲戲劇班學氐竟齊齊分享其母乳。（IG：@laiwinki）

產後火速復工亦火速修身，賴慰玲早前終於完成最後一次覆診：「見埋最後一次醫生 醫生話傷口埋得好靚可以紮肚，每日紮肚都好敬佩技師👏🏻每晚卸下扎肚都好敬佩自己🤞🏻唔容易嘅旅程。但見到3指半嘅腹直肌變返半指。抵返曬！」除了照顧初生細仔，賴慰玲亦不忘陪伴大仔，齊齊入場睇七人欖球賽之餘亦抽時間享受母子二人世界：「一年前我同也也講 媽媽一年之後再同你跑跑跳跳 我諗我已經兌現咗個承諾啦 🏃🏻‍♀️」

賴慰玲大仔攬實細佬。（IG：@laiwinki）

賴慰玲抽空陪大仔。（IG：@laiwinki）