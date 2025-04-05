百億豪門少奶親子行山片曝素顏自拍好真實　囡囡正面靚樣絕密曝光

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今踏入第13年，多年來一直十分恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

郭晶晶與霍啟剛經常帶子女一起去做善事。（霍啟剛微博）

霍啟剛﹑郭晶晶在2012年結婚。（霍啟剛微博圖片）

郭晶晶同霍啟剛好恩愛。（YouTube影片截圖）

霍啟剛與老婆郭晶晶及仔仔。(小紅書)

昨日是清明節，郭晶晶於社交網分享了一段短片，記錄了他們一家人在清明節去行山的片段。從片中可見霍啟剛與郭晶晶今次行山只帶了二女和細女，未見大仔有一起同行。他們,一家四口是往山頂方向出發，途經薄扶林水塘。影片的封面照是霍啟剛與郭晶晶夫妻倆的甜蜜合照，之後鏡頭一轉便影住兩個囡囡一起幫手看地圖，更大曬流利的普通話、廣東話和英語。他們研究完路線之後便出發起行，郭晶晶也有用普通話和廣東話解說，還激罕拍了兩個女女的正面樣子，長得可愛又漂亮，素顏的郭晶晶也有自拍，完全不介意以真面目示人。最後她又多謝妹妹幫忙拍照。

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

霍啟剛與郭晶晶教育小朋友亦一直奉行貼地政策，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具。郭晶晶與霍啟剛的育兒理念是要捨得讓孩子吃苦，他們曾帶仔仔體驗農耕生活，一起插秧，讓他明白到糧食的來之不易，從小培養惜食的習慣。他們還有會讓孩子幫手洗車，幫忙做家務，打掃屋企進行大掃除，又會讓仔女參與慈善活動幫助有需要的人，一家人享受天倫之樂的同時，亦為孩子灌輸正確的思想教育。晶晶曾在訪問中透露，雖然家中有工人姐姐，但她都會親力親為照顧孩子，並希望以身教來讓小孩自小養成良好習慣。

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛帶兩個囡囡去行山。(小紅書)