何雁詩鄭俊弘完成兩場慈善音樂會　爆天使綜合症仔仔已識講呢個字

鄭俊弘 (Fred) 與何雁詩 (Stephanie) 的仔仔Asher於2023年年底被被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome) ，令兩人頓覺晴天霹靂，不過他們選擇了積極樂觀去面對，並與大家分享自身的經歷，將這份經歷轉化為愛與力量，以音樂傳遞希望。他們夫妻倆於3⽉28⽇及30⽇，分別在溫哥華以及多倫多舉行了《Angels Within Us Charity Concert Canada Tour》慈善音樂會，以提升大眾對罕⾒疾病「天使綜合症」的認識與關注，籌款支持Angelman Syndrome Foundation Canada及Cherish智愛中⼼。

鄭俊弘與何雁詩夫妻倆一起舉行慈善音樂會。

鄭俊弘與何雁詩夫妻倆一起舉行慈善音樂會。

鄭俊弘與何雁詩夫妻倆一起舉行慈善音樂會。

今日何雁詩以活動大使身份出席「2025全港時尚專業女性選舉開幕禮」，問到早前舉行的兩場慈善音樂會籌到多少慈款，她說：「暫時未統計到，最感到係兩站既演出都獲得好多人既支持，今次係我第一次喺加拿大開騷，我記得當晚有位當地既華人帶埋佢個7歲小朋友嚟睇，佢個小朋友都係患有天使綜合症。我希望繼續可以spread awareness，我哋喺香港都會做有關既慈善工作，上年就義賣過曲奇，計畫一年至少做2次呢類活動，增加大家對呢個病既了解，因為人都係好善忘既。」

何雁詩以活動大使身份現身。(梁碧玲攝)

何雁詩以活動大使身份現身。(梁碧玲攝)

何雁詩表示今次去演出與仔仔分開了一星期令她十分掛念：「Fred仲耐過我，佢兩星期，我好掛住仔仔，日日都有睇佢啲相，同佢視像。佢鍾意啲痴立立既嘢，我買咗個大波波畀佢，佢隔住個屏幕見到都識得做拍打既動作。佢依家keep住有進步，並唔係一啲報道所講既進步神速，而係每日都有少少進步，我哋已經好感恩。(仔仔最近有無解鎖咩新技能？) 佢講咗個叻字，有人讚佢叻叻，佢就好大聲咁講『叻』，佢未識講爸媽，第一個識講既字係叻，佢知道咩叫叻叻，明白係畀人讚緊。」

何雁詩表示仔仔已識講叻字。(梁碧玲攝)