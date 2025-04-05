試當真停運唔係講笑　游學修向haters四度講Sorry：我自己作嘅孽

由游學修、許賢、蘇致豪成立的YouTube頻道「試當真」在4月1日愚人節，無預警宣布將於今年10月26日、亦即5周年當日停止運作，強調「非惡作劇」。昨晚（4日）三位創辦人進行直播，穿上黑西裝一臉嚴肅透露停運原因，高峰期吸引過萬觀眾收看。

由游學修、許賢、蘇致豪成立的YouTube頻道「試當真」在4月1日愚人節，無預警宣布將於今年10月26日、亦即5周年當日停止運作，強調「非惡作劇」。（ig@trialanderror924）

試當真將於5周年當日停止運作。（ig@trialanderror924）

只有半年時間。（ig@trialanderror924）

游學修解釋在4月1日宣布解散，是想貫徹「試當真」的玩味，同時希望感覺不要太凝重，而最重要的原因是他們這幾年來完全沒有停下來，並長期處於高壓狀態：「最主要原因是係我哋身心健康，真係有啲想改變」，所以決定五周年「好頭好尾結束」。

提早半年宣布，主要是希望讓觀眾及同事都有時間去準備，「試當真」後團隊會留至10月停運，而同事若提早離開亦「非常OK」，更叫有興趣的公司「快啲撬」他們的同事。至於藝人方面，因為涉及內部政策，所以不方便分享太多，但強調雙方有溝通，並會以藝人的利益為先。

（左起）許賢、游學修、蘇致豪一齊開直播，高峰有過萬人睇。（ig@trialanderror924）

許賢指自「試當真」宣布停運後，很多觀眾集中鬧游學修，他強調是三人的決定，並說：「我哋兩個都係成年人，31、32 歲，到今時今日希望大家入埋我哋數，大家有不滿，三個都鬧，唔好剩係鬧阿修。」游學修亦準備了一番說話回應haters，他說：「喺呢件事見到有好多負面嘅聲音，批評嘅說話，既然都完喇，我都想同所有討厭我嘅人，以至討厭『試當真』嘅觀眾講一聲，我係知道自己以前嘅表達方式唔係咁好，我想為呢樣嘢同大家say個sorry，我近來覺呢啲係我自己作嘅孽，令『試當真』同我嘅團隊長期承受好多負面嘅說話同聲音，我想同大家say個sorry。」他直認之前闖過好多禍，遇上很多公關災難，續說：「講過話會慎言謹行，我自問喺呢大半年入面，都過到自己嗰關，我覺得自己真係成長咗，我都想向唔喜歡我嘅朋友say個sorry，我保證喺末來嘅日子，會繼續做好自己，會畀大家睇，我真係會改善到呢樣嘢，希望大家可以繼續支持其他你哋想支持嘅嘢，我鄭重同大家say個sorry，希望大家明白我嘅心意，對唔住。」

好多人都鬧爆游學修。（ig@trialanderror924）

解散係三人決定。（ig@trialanderror924）

三子一齊歉。（ig@trialanderror924）

三子透露「試當真」目前的財政狀態還好，但對未來不是太有信心，稍後可能會拍「Channel需要執」及「寫實的天能」作首尾呼應。許賢指已經太耐沒有放假：「都幾癲，去到執笠先至得閒！」游學修透露之後會帶家人去旅行，揚言：「呢幾年無停過呀，我想生活下。」

一段忍笑片最後要落架。（ig@trialanderror924）

至於藝人方面，因為涉及內部政策，所以不方便分享太多，但強調雙方有溝通，並會以藝人的利益為先。（ig@trialanderror924）