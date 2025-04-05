張鎬濂同生父莫少聰緣薄　為繼父張丹峰慶生畫面幸福

現年54歲的洪欣曾與男星莫少聰因戲擦出愛火，但二人戀情卻始終沒有走到最後，及後女方就發現未婚懷孕，並在2000年就誕下兒子張鎬濂（原名：莫鎬廉），決定獨自撫養兒子長大成人。雖然，張鎬濂與生父緣薄，但卻與繼父張丹峰情同父子，近日他更抽空赴片場為張丹峰慶生，二人互動模式像極了好兄弟，而張丹峰亦非常自豪地向他人介紹：「這我兒子。」感情相當好。

張鎬濂的生父是莫少聰。（莫少聰微博圖片﹑張鎬濂微博圖片）

洪欣在2009年與張丹峰結婚，及後兒子從莫鎬廉改姓名為張浩鋒，現用名為張鎬濂。雖然，張鎬濂不是自己的親生兒子，但張丹峰卻對他如親兒子在照顧，張鎬濂曾在受訪時表示非常感謝繼父，揚言他有時候做得比媽媽洪欣還要多，對他無微不至照顧及栽培。

而與繼父情同父子的張鎬濂，近日適逢是張丹峰的生日，他於是就買了生日蛋糕親赴片場為他慶生，而身為爸爸的張丹峰當然非常開心，更二話不說走上前抱着兒子以表答謝，及後他向在場人士介紹時則表明：「這我兒子，這我真兒子。」隨後他們在鏡頭前的互動亦像極了好兄弟，攬頭攬頸又打打鬧鬧，張丹峰笑言：「謝謝我的寶貝兒子。」畫面相當幸福。

母子感情非常好。（洪欣微博圖片）

張鎬濂為繼父張丹峰慶生。（微博圖片）

二人情同父子。（微博圖片）

作為張鎬濂的繼父，張丹峰相當重視兒子的想法，他曾因怕兒子心理受傷，曾有想放棄生女兒的想法，他在訪談節目中表示：「其實我這個兒子，就當我兒子第一聲管我叫爸爸的時候，我就認定他是我親生的兒子。所以其實他的想法我是挺在乎的，所以當時他不想要妹妹的時候，我當時也有曾經的想法就是真的就不跟我太太再生，因為我不想養兒子的心理會有些陰影。」後來當妹妹出生後，張鎬濂獲得的愛跟以前沒有甚麼分別，他在節目中表示：「他還是那麼地愛我。」而他亦非常疼愛這位同母異父的妹妹，一家人相當幸福。

張丹峰曾因怕兒子心理受傷，曾有想放棄生女兒的想法。（微博圖片）