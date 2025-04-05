吳業坤被家燕姐催生仔？　爆與太太浜口愛子考慮移居日本

吳業坤（坤哥）今日（5日）接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的新城節目《開心大派對》訪問宣傳新歌《愛情求生案內書》，家燕姐大讚坤哥多才多藝，識彈結他、仲做埋歌曲MV監製、稍後更拍埋劇集，而最令家燕姐激讚坤哥苦練空手道5年，最近出戰全運會香港選拔賽奪第四位，坤哥感謝完家燕姐讚賞，隨即搞笑地問家燕姐攞利是，家燕姐就哈哈大笑沒理會他。

薛家燕讚坤哥多才多藝。

坤哥感謝完家燕姐讚賞，隨即搞笑地問家燕姐攞利是。

坤哥表示屈指一算15年前參選「超級巨星」歌唱比賽，時間過得好快：「自細鍾意唱K，咩都唔叻，唯一同學仔會讚的就係唱K。嗰時教會一百元教四堂唱歌，好抵，因為咁入咗教會。之後用咗二百元買了一把木結他，夢想就係由呢把木結他，每一小步開始。」

家燕姐讚他聲底好靚，轉假音又好靚，阿范搞笑說：「即係好假，哈哈！」坤哥即笑言「夠假」全靠自小喜歡唱周杰倫歌曲，從而訓練出假音技巧，他坦言周杰倫來港搞簽名會時，他試過排隊攞簽名。

坤哥表示屈指一算15年前參選「超級巨星」歌唱比賽入行。

坤哥話自小喜歡唱周杰倫歌曲，從而訓練出假音技巧。

節目中，家燕姐坦言關心他的「家庭計劃」，他表示與太太浜口愛子商量過生育問題，只是暫時好多工作，同埋：「要財務自由先，雖然暫時財務尚算OK。同埋我哋要諗清楚會否移居日本。」再談到坤哥4月18日生日要開工拍劇，坤哥即刻九秒九精靈地再望著家燕姐𢭃生日利是，家燕姐大笑說：「佢話生日就望住我，哈哈！」坤哥爆笑地纏著家燕姐唔放：「家燕姐，依家可以用手機支付，唔好話冇現金。」家燕姐笑到標眼水。

坤哥表示與太太浜口愛子商量過生育問題，只是暫時好多工作。（ig@aikoooh__）

坤哥表示與太太浜口愛子商量過生育問題，只是暫時好多工作。（ig@aikoooh__）

佢哋要諗清楚會否移居日本。（ig@aikoooh__）

坤哥和愛子喺香港補擺喜酒。（趙允琳攝）

愛子現移居香港。（ig@aikoooh__）

未計劃生育。（ig@aikoooh__）

坤哥最近到在台灣拍《愛情求生案內書》MV。

坤哥向家燕姐追討利是3、4次都不成功，原來家燕姐早有準備，早已秘密地把兩封利是「攝」在背後，在節目完結大合照時，突然取出兩封大利是，送給坤哥祝賀生日及恭喜他在全運會香港選拔賽奪第四位，坤哥驚喜又意外得尖叫，開心大叫：「得到家燕姐祝福利是，好開心呀，仲要係雙封！我一定會好好收藏！」

坤哥學咗空手道5年。（ig@kwangorrrrrr）

坤哥上月參加全運會嘅香港代表隊空手道運動員選拔賽，獲得梗頸四。（ig@kwangorrrrrr）