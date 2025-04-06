TVB最強媽媽收愛孫親手製禮物甜入心　身兼父職湊大三子女勁辛酸

薛家燕（家燕姐）近年雖忙於演藝工作，但不忘將家庭放在首位，尤其疼愛孫仔Julian。上月尾（3月30日）她迎來75歲生日，不僅獲家人暖心慶祝，近日更收到孫仔親手製作的驚喜禮物，身為嫲嫲的家燕姐，收到禮物後第一時間分享到社交平台，並開心直呼：「好開心！」真的是「笑聲，笑聲，滿載溫馨」。

薛家燕上月尾（3月30日）迎來75歲生日。（IG@kayinsit）

獲家人暖心慶祝，三代同堂好溫馨。（IG@kayinsit）

家燕姐的兒子石耀庭（Jackson）與太太Zoe婚後育有一子Julian，快4歲的Julian愈大愈精靈，笑起來與嫲嫲猶如「餅印」，可愛模樣深受網民喜愛。家燕姐向來視孫仔為「金叵羅」，不僅提供優渥的成長環境，更經常安排家庭旅行，享受天倫之樂。

家燕姐現時有孫萬事足。（IG@kayinsit）

兩嫲孫笑容一致。（IG@kayinsit）

日前，家燕姐75歲生日，除了獲家人安排三代同堂吃飯慶祝外，驚喜更是一浪接一浪，她在社交平台上分享收到孫仔親手製的手鏈，上面還寫上其英文名「Nancy」，家燕姐開心寫道：「收到Julian親手整嘅手鏈好開心，Julian見到嫲嫲帶自己整嘅手鏈都好開心」相中，家燕姐戴著孫子親手製作的手鏈，笑得「見牙不見眼」，Julian則乖巧依偎在旁，見到嫲嫲帶自己製作的手鏈，握拳高呼，兩嫲孫互動盡顯感情深厚。網民紛紛留言大讚Julian遺傳嫲嫲的開朗笑容，經常笑口常開。

家燕姐收到孫子親手製手鏈好開心。（IG@kayinsit）

仲有嫲嫲的英文Nancy。（IG@kayinsit）

家燕姐甜入心。（IG@kayinsit）

家燕姐1984年嫁給於美國經營飲食業的石保慶，並育有三子女，直至1995年因石保慶有外遇而離婚，薛家燕母兼父職養大三名子女。薛家燕曾在節目上透露，離婚後為養家曾四出「搲撈」，涉獵行業包括地產、保險及婦女資訊節目主持，可惜沒有一次成功，家燕姐說：「我試過想做地產，一入到去啲人以為我嚟 買樓，成堆人湧嚟介紹樓畀我。又試過想做保險…啲人唔信呀，但你請佢出嚟要飲茶食飯架嘛，變咗越使越多錢，但都簽唔到一張單。」

薛家燕憑《真情》中「好姨」一角由谷底反彈。（電視截圖）

《皆大歡喜》係另一經典。（電視截圖）

薛家燕於1995年因前夫石保慶有外遇而離婚，獨力撫養3名子女，經濟陷入困境，幸好在翌年拍攝《真情》，因好姨一角令她事業再度起飛，早年在無綫頒獎禮獲頒「萬千光輝演藝人大獎」。（網上圖片）

後來無綫高層曾勵珍邀請她復出接拍處境劇《真情》，「好姨」一角成為薛家燕的人生轉捩點，人氣急升，名成利就。這些年來，家燕姐吸金力驚人，加上投資有道，傳她至今擁有最少9個物業，身家估計逾億。2018年兒子石耀庭結婚時，家燕姐豪擲4,000萬娶新抱外，送上超豪金豬金器外，還將自住相鄰單位給兒子一家三口居住，方便照應和見孫仔。如今三代同堂，家燕姐可謂苦盡甘來。

薛家燕在2018年的紅館個唱，三名子女上台一起合唱，苦盡甘來的家燕姐，感動到眼濕濕，更表示子女是她的推動力。（資料圖片）

傳家燕姐豪擲4000萬娶新抱。（IG圖片）

薛家燕可謂苦盡甘來。（IG圖片）

有家燕姐的地方就有笑聲。（IG@kayinsit）

有家燕姐的地方就有笑聲。（IG@kayinsit）