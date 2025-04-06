TVB「雙魔音」組女團女僕裝跳貓咪舞　貪靚減肥腰圍瘦到得21吋

無綫（TVB）劇《奪命提示》本周將會調查「娛樂公司殺人事件」，劉穎鏇（Tiffany）與郭柏妍（Rosita）將組成女團Double C企圖直搗涉案娛樂公司核心，張振朗則扮演二人經理人。據知，為了演好Double C女團身份，兩女將以八個不同風格的孖妹造型亮相。

劉穎鏇與郭柏妍組成女團Double C企圖直搗涉案娛樂公司核心。

貓女郎造型勁吸睛。

無綫官方社交網今早率先釋出其中一個Shocking Pink貓女郎造型的官方宣傳片，穿起露腰女僕裝、戴上貓耳頭箍、腳戴長Boot的Tiffany與Rosita大跳可愛貓咪舞，期間還做出單眼、送心心及飛吻等動作，魅力爆燈。

談到Double C造型，Rosita接受TVB.COM訪問時透露每個造型及髮型都是花盡心思：「監製阿Jazz真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇，所以每個造型同髮型都真係諗咗同試咗好多次。」談到造型改了又改，會否與拍打戲拍到瘦有關，Rosita坦言拍《奪命》確是愈拍愈瘦：「因為呢套劇真係好多動作場面，加上要配合番啲造型、想出嚟效果靚啲，我都真係唔敢食太多，我估呢套劇我前後瘦咗八磅左右，腰圍可能得番21/22吋，有機會比我選港姐嗰時仲瘦。」

郭柏妍好嬌俏。

郭柏妍好嬌俏。

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「奪命雙魔音」將強勢降臨

本周「柏鏇CP」除了俏萌造型大放送，還會大晒「雙魔音」！昨日（5日）無綫官方網播出了Tiffany在錄音室聲「沙」力竭地高歌疾呼的片段，而片段中的工作人員則全程焗蟹焗至紅都面晒，加上現場有Rosita坐陣，不少網民隨即聯想到二人會齊齊大晒魔音，紛紛留言表示期待之餘，更有人指Tiffany的演唱片段，拍得住黃一飛在電影《少林足球》中的歌唱實力，期待值爆燈。

「柏鏇CP」大晒「雙魔音」！

郭柏妍一直被指係「魔音」。