現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾(Jackson),IG擁有3200萬粉絲,而他亦相當識做,日前開直播與粉絲戶動,他當時一邊漂住頭、一邊為送畀粉絲的明信片簽名。直播中盡顯他寵粉一面,首先他簽完名後,怕簽名未乾會弄花另一張,因此刻意冇疊起;而當髮型師幫他噴頭時,他瞄一瞄對方,並用手護住明信片撥開,恐防噴霧會噴濕明信片,非常珍視送給Fans的禮物。

之後他突然望住直播中的屏幕,爆粗連問幾次「What the fuxk is this?」工作人員似乎不明白他什麼意思,他再用粗口問這個到底是什麼濾鏡,對方答:「heart(心心)」他說:「我剛才是說正正常常地開直播。」原來他不滿意工作人員為他加了少女感的心心濾鏡,不但有美顏,他的面頰更有兩個大心心,工作人員就笑問:「這樣不好看嗎?」他之後再行近鏡頭,看清楚自己加了心心濾鏡的樣子,再說:「fxxking turn this off. 」並笑笑口表示不能讓粉絲見到這樣的自己,說完就把直播關掉。

