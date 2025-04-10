蘇韻姿Fans Club取名「姿心批」　感激粉絲陪伴鼓勵走出低谷

早前簽約加盟昇陽娛樂文化的蘇韻姿，日前與數十粉絲聚會預祝生日，並宣布成立Fans Club並命名為「姿心批」，期間已兩年未有跟Fans聚會的蘇韻姿表現親民，除了跟粉絲逐一互相認識，又與粉絲玩遊戲及影相留念，她直言感謝粉絲們對她的不離不棄，透露不少粉絲陪伴她走過人生低谷，令她重新振作，再戰演藝界。

蘇韻姿與數十粉絲聚會預祝生日。

蘇韻姿直言很喜歡跟粉絲們互動，感激他們給予愛與力量：「如果講我人生低潮期，一定係離開《愛﹒回家之開心速遞》，當時好迷惘，因為入行6年以來都係做同一套劇、同一個角色，到離開咗自己熟悉嘅工作模式時，有其他監製搵我拍節目，發現自己原來係乜都唔識，好彩呢段時候好多Fans不停留言支持我，又叫我開live同佢哋傾偈，鼓勵我嘗試多啲唔同嘅嘢，所以嗰時我就去嘗試音樂劇。」

蘇韻姿直言很喜歡跟粉絲們互動，感激他們給予愛與力量。

累父母擔心感內疚

雖然低谷已過，但蘇韻姿內心仍愧對粉絲及家人，她表示：「好想工作上做啲成績畀佢哋睇，例如做啲重要角色或主角，回饋佢哋；有時自己會覺得好內疚、覺得嚟香港發展係咪一個好任性嘅抉擇呢？爸爸、媽媽喺加拿大病，我又照顧唔到佢，仲要佢哋擔心我喺香港生活。」

蘇韻姿內心仍愧對粉絲及家人。

提到成立Fans Club並命名為「姿心批」一事，蘇韻姿笑言覺得這個名字很有趣：「其實有好多粉絲，都喺我做處境劇時開始支持我，有啲Fans仲會場場嚟睇我做舞台劇，又會着住特製T恤嚟睇我做騷。」

蘇韻姿笑言覺得「姿心批」這個名字很有趣。