前TVB二線小生罕談家人感觸流淚　曾被冠渣男之名近年洗底變慈父

現年60歲的郭政鴻，入行多年星途浮浮沉沉，自2015年離巢TVB後，他轉往內地發展，除了密密接拍劇集、參與商演登台外，更積極投入直播帶貨，和經營社交平台，有指他早年已斥資逾千萬置業，可見賺得盤滿缽滿。 而近日，郭政鴻拍片罕有談及家人話題，期間數度哽咽落淚，真情流露感動不少網民。

郭政鴻近年主力在內地發展。（微博@郭政鴻）

一點都不似已經60歲。（微博@郭政鴻）

內地登台密密賺。（影片截圖）

凍齡能力超強。（片段截圖）

片中，郭政鴻展現其私下感性的一面，他表示：「當有一日，生你養你嗰兩個人走咗（離世），從此之後，喺呢個世界上，再無人真心去愛你、去錫你，你生活得好唔好，工作做成點，肥咗定係瘦咗。」說到這裡，郭政鴻已忍不住兩眼通紅，眼泛淚光：「無人再忍受你嘅壞脾氣，無人包容你嘅缺點。當我哋去回憶同父母嘅點點滴滴，你就會淚流滿面，心如刀割。所以一直都講，父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途。」話畢，郭政鴻終按耐不住情緒流下眼淚，可見他對父母充滿感恩，同時他現時也為人父母，對此也會有另一番領悟。而不少網民看完影片後，都讚郭政鴻說得對，要珍惜眼前人，甚至說聽到眼濕濕。

郭政鴻拍片罕談家人。（小紅書截圖）

講到眼泛淚光。（小紅書截圖）

講到流眼淚。（小紅書截圖）

展現感性人面。（小紅書截圖）

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自小習武的郭政鴻有「南拳王」之稱，他在正式入行前曾做龍虎武師，高峰期月入3萬，其後他參加藝訓班後開始演員工作，曾參演《射鵰英雄傳》、《西遊記》系列及《大唐雙龍傳》等，憑精湛武藝令人留下深刻印象，但大多都以配角為主。郭政鴻在2007年與滕麗名合作拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》期間傳出緋聞，兩人發展了近2年的地下情，但2009年男方被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

陳法拉2006年拍《師奶兵團》穿三點式，被郭政鴻推油而一推成名！（電視截圖）

郭政鴻同山聰係好兄弟。

郭政鴻曾於2009年被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。。（資料圖片）

2011年郭政鴻與第二任太太結婚，並育有兩女，為了給予家人更好的生活，郭政鴻在2015年離巢後轉戰內地，密密接Job賺到盆滿缽滿，更斥資1,180萬買入黃大仙鑽嶺高層連天台特色單位。郭政鴻近年成功洗底做「慈父」，不時曬出與囡囡的合照，可見兩個囡囡愈大愈靚女，亭亭玉立，非常標緻！

豪宅露台。（微博@郭政鴻）

郭政鴻近年成功洗底變「慈父」。（微博圖片）