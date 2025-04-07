前TVB中佬天花板與索女貼身合照　背後舉動力證寵妻獲讚模範老公

現年66歲的「三哥」苗僑偉多年來保持高顏值和凍齡外型，即使近年減產，仍嚴格管理身形，保持一副Fit爆Body，更被網民封為「中佬天花板」。不僅如此，他與太太戚美珍（三嫂）結婚多年恩愛如昔，是圈中公認的模範夫妻。但近日，網上竟有苗僑偉和索女的親密自拍照流出，還隨即網民引起熱議，究竟是什麼回事呢？

現年66歲的「三哥」苗僑偉多年來保持高顏值和凍齡外型，被網民封為「中佬天花板」。（資料圖片）

一副Fit爆Body。（資料圖片）

苗僑偉是不少女士心目中的男神。（IG圖片）

三哥雖然近年減產，但帥氣不減。（微博圖片）

苗僑偉是不少女士心目中的男神，近日他被一位索爆女網民成功野生捕獲，向來親民貼地的苗僑偉當然沒令對方失望，大方合照，該女網民開心寫道：「香港出差偶遇三哥」，並把二人照片分享到社交平台。相中可見苗僑偉身穿窄身恤衫，身形結實，戴上太陽眼鏡，型格十足。網民紛紛驚嘆：「完全不像66歲！」、「三哥這狀態也太好了」、「這也太帥了」。雖然兩人身貼身自拍，畫面看似親密，但該女網民隨即透露真相：「餐廳偶遇三哥苗僑偉，運動完幫他太太打包一份燒鵝，本人保養超好的」。原來苗僑偉自己吃完也不忘三嫂，為愛妻做「外賣仔」，貼心舉動讓網民激讚：「模範老公！」

苗僑偉日前去打保齡球時，偶遇譚詠麟和鄭則仕。（微博照片）

苗僑偉日前被女網民野生捕獲，友善合照。（小紅書圖片）

網民發文分享偶遇三哥。（小紅書截圖）

苗僑偉與三嫂戚美珍結婚至今35年依然非常恩愛，兩人同是藝員訓練班出身，1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》時而結緣，更因而日久生情，不過初初他們只是發展地下情，但二人的戀情最終曝光。在外界看來高大英俊的苗僑偉與樣貌出眾的戚美珍十分合襯，但其實兩人性格很不一樣，苗僑偉慢條斯理，而戚美珍就好急躁，當時年少氣盛的他們經常嗌交，互不相讓，甚至分手收場。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

苗僑偉非常重視家庭。（苗僑偉微博）

分手後兩人依然保持聯絡，最後在苗僑偉的追求下，兩人終於復合，苗僑偉曾在接受訪問時透露與出名刁蠻的三嫂曾分手多次：「我哋兩個成日都會嘈交，大家都唔睇好我哋呢段戀情，正因為咁，我決心要將佢收服，每次分手之後都會復合，拍拖嗰段日子就好似八年抗戰咁。」雖然兩人爭吵不斷，但苗僑偉一定會主動氹對方：「由我哋拍拖開始，『退一步海闊天空』呢7個字已經深深印咗喺我嘅腦海入面，經常會用到。好在三嫂嘅脾氣嚟得好爆，都走得好爽，其實好易氹。」

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍是圈中的模範夫婦。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

結婚多年依然恩愛。（視覺中國）

苗僑偉與戚美珍在1990年公開婚訊，兩人結婚至今恩愛如昔，苗僑偉更不時發表浪漫宣言：「我在外面打拼，很累、很冷，謝謝老婆陪我度過每一個寒冬。」更時刻維護太太：「每個人也會變老，樣貌亦然，做男人便需要學會承擔責任，妻子與我相伴多年，當然不可以因樣貌或身型而拋棄對方，與對方結婚時便是一個承諾，我和妻子經歷很多的風浪，我也一定會照顧她一生一世。」苗僑偉對戚美珍由始至終都非常專一，結婚多年零緋聞，絕對是圈中的模範夫妻！

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生，兩公婆去到邊都形影不離。。（IG@murphymiu）

一家人去行山。（IG@phoebemiu）