超好身材網紅踢爆男友出軌 趁對方生日公審多宗罪：預咗同你攬炒
撰文：金秀玲
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28歲DJ兼網紅蘇小小（Zoe So），曾拍攝ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》及《海陸勁技場》等，以誇張而不科學身材擄獲大量男粉絲，她經常以清涼衣著示人，為粉絲派福利，絕對不如其名「Show少少」。
近日蘇小小出Post祝男友生日快樂，不過原來是踢爆對方的渣男行為贈興！以往低調戀情的她忽然公開與對方的名字和合照，公審男方偷食。蘇小小寫下：「生日快樂 Carson Lee 出軌渣男」她先貼出一個寫住”Carson Happy Birthday”的生日蛋糕，並謂：「祝你生日快樂，亦希望你大一歲唔好再偷食喇，渣男！」
蘇小小雖然標註了對方IG，但發現對方已把IG關掉，她不忿並稱：「咁你最好以後都唔好開返。」她在二人的合照上寫：「難怪以前你話俾我知可能同其他女仔kiss、拖手、攬都唔係出軌，因為自己鬼仔性格，仲要pua我話我保守」、「拍拖又可以玩交友app又有SP一腳踏幾船，你做人咁忙得唔得呢？」
有人就回覆了蘇小小的照片，調侃男方以「鬼仔性格」作為出軌擋箭牌，並說：「鬼仔都唔會咁 係出軌個軌 軌仔」蘇小小回應：「今次預咗同軌仔攬炒，無辦法接受咁多大話，同埋俾人當玩具咁玩。」
據知男方本身是位模特兒，身高6呎3，不少人都在蘇小小貼文下留言替她不值，也有人爆料指男方大學時期已經玩得好癲，蘇小小回覆：「聽到嘅版本係中學開始。」