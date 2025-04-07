超好身材網紅踢爆男友出軌　趁對方生日公審多宗罪：預咗同你攬炒

28歲DJ兼網紅蘇小小（Zoe So），曾拍攝ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》及《海陸勁技場》等，以誇張而不科學身材擄獲大量男粉絲，她經常以清涼衣著示人，為粉絲派福利，絕對不如其名「Show少少」。

蘇小小以誇張而不科學身材擄獲大量男粉絲。（IG@zoeso0930）

蘇小小經常以清涼衣著示人，為粉絲派福利，絕對不如其名「Show少少」。（IG@zoeso0930）

蘇小小曾於ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》穿緊身衣飾演女搜查官。（ViuTV）

近日蘇小小出Post祝男友生日快樂，不過原來是踢爆對方的渣男行為贈興！以往低調戀情的她忽然公開與對方的名字和合照，公審男方偷食。蘇小小寫下：「生日快樂 Carson Lee 出軌渣男」她先貼出一個寫住”Carson Happy Birthday”的生日蛋糕，並謂：「祝你生日快樂，亦希望你大一歲唔好再偷食喇，渣男！」

蘇小小在男友生日大爆料「贈興」。（IG@zoeso0930）

近日蘇小小出Post祝男友生日快樂，不過原來是踢爆對方的渣男行為贈興！（IG@zoeso0930）

蘇小小指男方以「自己鬼仔性格」為由，覺得與其他女仔錫、拖手、攬都不算出軌。（IG@zoeso0930）

蘇小小雖然標註了對方IG，但發現對方已把IG關掉，她不忿並稱：「咁你最好以後都唔好開返。」她在二人的合照上寫：「難怪以前你話俾我知可能同其他女仔kiss、拖手、攬都唔係出軌，因為自己鬼仔性格，仲要pua我話我保守」、「拍拖又可以玩交友app又有SP一腳踏幾船，你做人咁忙得唔得呢？」

蘇小小控訴男方拍拖時玩交友App、有SP、一腳踏幾船。（IG@zoeso0930）

有人就回覆了蘇小小的照片，調侃男方以「鬼仔性格」作為出軌擋箭牌，並說：「鬼仔都唔會咁 係出軌個軌 軌仔」蘇小小回應：「今次預咗同軌仔攬炒，無辦法接受咁多大話，同埋俾人當玩具咁玩。」

有人以「軌仔」調侃被指出軌的Carson，蘇小小回覆時表示，自己預了跟對方攬炒，因為不能接受被當玩具般戲弄。（IG@zoeso0930）

據知男方本身是位模特兒，身高6呎3，不少人都在蘇小小貼文下留言替她不值，也有人爆料指男方大學時期已經玩得好癲，蘇小小回覆：「聽到嘅版本係中學開始。」

被指出軌的Carson本身是位模特兒。（網上圖片）

他有6呎3吋高。（網上圖片）