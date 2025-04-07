奪命提示｜31歲男藝人去年做司機幫補　兩份工冇時間：唔係咁容易

TVB劇集《奪命提示》昨日（6日）於天水圍一商場舉辦宣傳活動，「神秘訊息情報科」的成員周嘉全也有出席。周嘉全接受《香港01》訪問時表示拍攝文偉鴻監製的劇會有不少的激戰場面，例如有槍戰及駕駛：「咁所以我哋入面都揸好多車同埋揸好多槍！」

周嘉全接受《香港01》訪問時表示拍攝文偉鴻監製的劇會有不少的激戰場面。(梁碧玲 攝)

周嘉全亦為了劇集而特別去練好駕駛，更指自己成長了不少：「講真面對呢啲咁嘅槍戰場面，港產劇已經係買少見少！我哋係好珍惜呢次嘅機會可以呈現好多激戰嘅場面畀觀眾睇。」被問到已經入行10年的他最難捱的時候是什麼時候，他則表示入行早期的時候是最難捱：「講真角色可能唔多發揮嘅時候，大家都要揾嗰個角色存在嘅意義，我哋準備功夫亦都係要自己去思考，愈早期係越難。」他亦提到角色開始多發揮時，挑戰就愈大。

周嘉全表示入行早期的時候是最難捱。(梁碧玲 攝)

在周嘉全低潮時，到底誰是扶他一把的人，他表示很多前輩都非常提攜後輩：「陳展鵬啊！展鵬哥台慶同佢合作嘅時候，佢都會講返我有熱誠嘅一面咁畀大家聽，我都好多謝佢嘅！」除了陳展鵬外，周嘉全指其實有很多人都有幫助過他，例如袁偉豪，所以很難數出所有幫過他的前輩。

周嘉全低潮時陳展鵬都有扶他一把。(梁碧玲 攝)

周嘉全指自己已經加入TVB 8年，被問到會否有副業時，他二話不說就表示「其實都會有」，他指在空餘時間就會去做司機幫補生計：「我係keep住有做uber，一邊練好自己手車，一邊去賺外快。亦都係會可以觀察好多社會上唔同嘅人，即係我覺得演員個戲劇都源自於生活，咁我老實講我做uber其實可以接觸到唔同嘅社會階層，接觸到唔同區內嘅市民，都可以話係對我演技都有幫助。」除此之外他亦繼續有去casting，希望可以接到不同的工作，但就因為工作關係，所以度期方面都很困難。

周嘉全指自己已經加入TVB 8年，被問到會否有副業時，他二話不說就表示「其實都會有」。(梁碧玲 攝)

被問到什麼時候開始做司機時，他笑指「其實開始咗一年到」，而他一有時間就會去做司機，但就表示要打兩份工是時間開始唔夠用：「其實唔係咁容易㗎！」而被問到為什麼最近一年才開始做司機，他即指TVB對他不錯，一直都有拍劇的機會：「不過出面嘅機會我都會努力去接觸！」

周嘉去年開始做司機幫補。(梁碧玲 攝)

周嘉全入行後被罵得最慘，他直指是拍攝《鐵拳英雄》的時候，當時每天都有動作場面：「每日都發生咁，而我哋係畀人打嗰個，我哋又係奸角，所以我哋可能好多嘢要學啦。」作為奸角的他們，經常被人罵：「嗰套我印象都幾深刻，因為都好多嘢要學，經常又唔係話鬧嘅！」周嘉全笑指未必是鬧，而Hard Feeling方面，他笑指是有的，但就同時學到不少東西。

周嘉全入行後被罵得最慘，他直指是拍攝《鐵拳英雄》的時候。(梁碧玲 攝)

周嘉全就指文偉鴻是一個很強的監製：「佢對於成個佈局都有比較精密嘅一個計劃，所以佢可能喺嗰個調整嗰度會好精準咁話畀你知，你應該點做！」而且指他對拍劇很嚴肅及認真：「講真每個都打醒十二分精神！」