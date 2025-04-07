Winka@COLLAR笑男友公開戀情不明智：佢好似適應咗輿論壓力

COLLAR共得3獎，自爆一返後台已食嘢慶祝。（梁碧玲攝）

COLLAR在《Chill Club推介榜年度推介24/25》頒獎禮獲「年度組合」銀獎；芯駖則獲「年度新人女歌手」金獎；邱彥筒(Marf)憑《TXT OR CALL》獲「音樂第一歌曲獎(跳唱歌曲)」，不過論開心與興奮，一定是與Kelly同台演出，王家晴(Candy)說：「Kelly很高和很漂亮，與她合作是夢寐以求的事，今早彩排時她見到我們，已經在旁邊叫為我們加油，最後表演歌曲ultro段舞，她在旁邊看到嘩嘩聲為我們打氣，她很支持我們，又說認得COLLAR每位成員的名字。而且《失憶週末》是大家都很喜歡的歌，可以這麼多人一起表演這首歌，絕對是成就解鎖。」

芯駖成功考獲車牌，買入的二手車不足一個月已在有花痕。（梁碧玲攝）

二胡演奏家朱芸編日前在頒獎禮上公開多謝女友陳泳伽(Winka)，Winka表示男友有備案，但以為是開玩笑：「佢唔係公眾人物，我唔覺佢咁做係明智決定，不過都感謝大家的祝福，希望大家更關注我們嘅音樂，因為佢不算公眾人物，理解需要時間適應輿論壓力，但見到佢主動回應，似乎已逐漸適應。」

Winka 拒透露拒拖多久。（梁碧玲攝）

Winka透露去年只推出了一首新歌，希望今年能創作更多作品。問她會否與男朋友合作，她說：「他好似主力做配樂工作，不過都好，他負責拉二胡，我們負責唱歌。」Winka稱目雙方相處舒服，既感謝fans的支持和祝福，並繼續專注歌唱事業的發展。