流行文化節首天演出微雨下舉行　觀眾熱情支持下順利完成

儘管全天下著微雨,《第三屆香港流行文化節 IMAGINELAND 2025「跨越界限音樂會」》首天(5日)演出在觀眾熱情支持下,於文化中心露天廣場順利完成。王苑之以一曲《臉紅》為整個森舞台的演出揭開了序幕,之後她又唱出了《Garden In My Room》、《花灑》、《花花草草》、《I’m sorry》,Ivana 與歌迷親切互動,她鼓勵大家在覺得自己做得不好的時候,可以通過音樂來分享心聲,聽聽音樂,感受其中的力量和溫暖,最後以一曲The Beatles 的《Across The Universe》結束了她的表演部份。緊接的 Cloud雲浩影也一口氣唱了七首歌曲,包括她的《願望之翼》、《回憶半分鐘》、《氣流》、《密切接觸者》、《你在我不遠處》,她也在台上翻唱了許美靜的《傾城》和王菲的《紅荳》,Cloud 表示:「有那麼多歌迷冒雨看我唱歌真的很感動,今次表演只有短短一 set 時間,希望能盡快有一個較長時間的演出,可以唱多些歌給大家聽。」

儘管全天下著微雨,《第三屆香港流行文化節 IMAGINELAND 2025「跨越界限音樂會」》首天(5日)演出在觀眾熱情支持下,於文化中心露天廣場順利完成。

王苑之以一曲《臉紅》為整個森舞台的演出揭開了序幕。

緊接的 Cloud雲浩影也一口氣唱了七首歌曲。

林愷鈴Ashley緊接澳州歌手Didirri出場,Ashley先送給大家一曲充滿Bossa Nova節奏的葡文歌《Flor de lis》,然後唱了她撰寫的《好奇》,其餘曲目包羅萬有,包括陳奕迅《我有我愛你》、王菲《守望麥田》、盧冠廷《一生所愛》,以及英文歌《Flesh and Bones》和《Jazz ain’t nothing but soul》等,Ashley 在台上演譯這些流行和爵士風格兼備的歌曲時悠然自得,充分反映她所吸收的音樂養份是何其豐富。在韓國歌手鮮于貞娥和何卓彥表演過後,Joey Tang 鄧健明帶來多首中外搖滾歌曲,包括Gary Moore 的《Still Got The Blues》,《太極》時代的《留住我吧》和《紅色跑車》等,全場氣氛高漲,紛紛開啟手機燈和Joey 一起全場大合唱,Joey更邀請了兩位新進結他手Veo和Hanks為他伴奏,期望將搖滾精神傳承下去。另一邊樹舞台壓軸演出的 Winky黃健怡說從未試過表演時和歌迷的距離可以這麼近,感覺很奇妙。

林愷鈴Ashley緊接澳州歌手Didirri出場。