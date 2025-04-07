邵美琪出席《黑玫瑰》紀念活動：想約BoBo姐佢哋食飯

康文署主辦的第三屆「香港流行文化節」正式舉行，主題為「喜尚+喜」，昨日（6日）「香港流行文化節2025：囍戲連場-香港喜劇電影」播出的電影為《92黑玫瑰對黑玫瑰》，戲中主角之一的邵美琪都有出席。

「香港流行文化節2025：囍戲連場-香港喜劇電影」播出的電影為《92黑玫瑰對黑玫瑰》，戲中主角之一的邵美琪都有出席。(胡凱欣 攝)

邵美琪接受《香港01》訪問提到自己當年是於戲中飾演其中一個玫瑰，而相隔多年再看這套電影時就「嘩」了一聲，更指很開心：「好開心囉！平時好難得會再撞返啲同事演員，咁但係喺套入面一睇，我就會諗返嗰陣時拍嘢嗰啲開心啊，好玩嘅嘢。（劇中有冇邊個仲有聯絡或見下面？）撞到就會嘅，即係聯絡就少。」她笑指現在大家都會間中互通一下訊息，知道對方的資訊，但就未有與他們見面。邵美琪被問到最想找誰時，她即笑指：「Bobo姐啦、黃韻詩啦，其實個個都想揾下，其實有機會嘅話如果可以，即係約一齊食餐飯，咁都會幾開心。」她更說大家見個面吃頓飯就已經很開心了。

邵美琪接受《香港01》訪問提到自己當年是於戲中飾演其中一個玫瑰。(胡凱欣 攝)

邵美琪透露最近拍了一套電影，在沒工作時就會去學點東西增值自己，今次指電影她就跟一些比較新的演員及新導演合作。她更自爆TVB找她談了一個劇集，但就未正式成事，她亦希望可以拍得成。邵美琪被問到最近有指整個影視業情況都有點差，她自己有沒有受到影響時：「一定大家都會有影響嘅，但係我覺得個影響就係唔好畀佢影響！最好就係保持住，即係唔好唔開心，我覺得唔開心會有多好多病痛嘅，咁係唯有係用接受嘅心情。」她認為一定會有工作，而且要保持正面去想。

邵美琪透露最近拍了一套電影，在沒工作時就會去學點東西增值自己。(胡凱欣 攝)

邵美琪指自己會接拍的是TVB的劇集，被問到是否會陸續有來，繼續回TVB拍劇時，她即笑指「咁啱啫」，因為除了TVB亦有其他電視台找她合作：「因為除咗TVB其實亦都有其他嘅地方有揾我嘅，只不過大家嘅時間唔啱，我都講聲唔好意思先。因為時間上面配合唔到，所以就有啲冇接到。」而被問到是否不會局限拍攝TVB的劇集時，她就表示：「其他都會接嘅，睇下時間上面ok唔ok！」