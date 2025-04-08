羅啟豪唔怕長江後浪推前浪　仲睇好呢位「中三生」會入3甲

「中一生」羅啟豪前日（6日）出席「香港流行文化節2025：囍戲連場-香港喜劇電影」，而昨晚播出的電影為《92黑玫瑰對黑玫瑰》。羅啟豪接受《香港01》訪問時表示自己是以小粉絲的心態來觀摩，更表示如果見到主角會想跟他們表白：「我會同佢講，即係我好鍾意你哋，我由細睇到你哋大！」

「中一生」羅啟豪出席「香港流行文化節2025：囍戲連場-香港喜劇電影」。(胡凱欣 攝)

而被問到會否怕「中二生」、「中三生」出來後會取代他，他即笑指不擔心：「取代我就唔擔心，因為我覺得始終就算做咗三屆《中年好聲音》，我都覺得每一位中年好聲音嘅歌手都有自己獨特嘅風格。我覺得其實係香港樂壇絕對係有位置可以容納到唔同類型嘅歌手，咁我哋真係每一位都可以offer到唔同嘅嘢。」

羅啟豪被問到會否怕「中二生」、「中三生」出來後會取代他，他即笑指不擔心。(胡凱欣 攝)

早前播出的一集《中年好聲音》中，羅啟豪為「中三生」黃博助力，一起合唱更令黃博奪得MVP。「強強聯手」很多時候都會惺惺相惜，羅啟豪指黃博是一個很強勁的歌手來：「因為黃博係非常之犀利，我同佢合作真係好享受！同埋我自己都學到好多嘢，因為佢本身好有想法好有音樂感，但佢亦都唔會話要好話事嗰個。」羅啟豪把黃博讚到「天上有地下無」，更指黃博很尊重他，經常叫他做師兄。

羅啟豪更表示希望跟多點前輩合作，更點名想跟「魯振順前輩」合作。(胡凱欣 攝)

羅啟豪本身對於黃博奪MVP都很有信心：「雖然我哋合作之間喺度度緊首歌點樣設計啊，都有啲難題，但係到最尾呢我覺得我哋喺現場嘅表現非常之好！咁啲評審都畀啲評語都非常之好，咁我好proud of佢！（咁你覺得佢入到三甲嘅機會大唔大？）我覺得佢入到三甲嘅機會非常之大，我睇好佢！」