是非歌手為被棄垃圾房3唐狗尋家　單親家庭長大唐狗陪伴成長

中日混血歌手和田裕美近年轉戰商界賣珠寶及代理護膚產品，又孖住「最強小三」五索鍾睿心（Rachel）做網紅不時拍騎呢搞笑影片。日前裕美轉「認真mode」，在IG出Post透露有人在元朗垃圾房執到3隻唐狗BB，於是在網上發起呼籲，想不到兩天已獲好心人領養，裕美感觸一度眼濕濕。

裕美得知有人將3隻唐狗遺棄喺垃圾房，即幫手尋家。（IG@wadahiromi）

兩日就幫3唐狗搵到新家。（IG@wadahiromi）

裕美表示三隻唐狗BB其中兩隻已獲接到新主人家，另一隻黑色唐狗亦將於明天（8日）有新屋企。裕美透露自己從小便由唐狗陪陪成長，現在亦有領養兩隻唐狗Hazel和Zoey，她不會將唐狗貶低，她說：「我highly recommend人養唐狗，唔係因為佢哋特別多，需要更多人領養咁簡單，而係我係一個由細到大都有唐狗陪伴住我成長嘅人。話畀大家知，唐狗真係一個非常之聰明、忠心、好乖，一教即明，而有好多人係唔知道佢嘅好，甚至會覺得佢哋比其他名種狗低一等，我視唐狗同名種狗一樣level。」

裕美透露屋企最高峰期養了十幾隻唐狗，感激每一位願意領養牠們的人的時候，裕美一度感觸拭淚，說：「其實我睇到咁快有人領養佢哋，我真係喊咗出嚟，我覺自己好幸運有Hazel同Zoey。」

裕美領養咗兩隻唐狗。（IG@wadahiromi）

咁快有人領養，裕美都感動到眼濕濕。（IG@wadahiromi）

現年36歲的裕美在單親家庭長大，自幼與母親相依為命，她曾透露童年過得不快樂，「小時候父母經常吵吵鬧鬧，沒有一刻和睦相處」。裕美與日籍父親和田具久已失聯23年，直至2023年9月，裕美終於透過社交媒體發出尋人啟示後成功跟父親重聚，並分享一家三口的溫馨合照。

裕美見自己與父母餅印一樣，難掩興奮之情。（IG片段截圖）

裕美跟媽媽餅印一樣。（IG@wadahiromi）

早前裕美的閨蜜五索被踢爆與大生銀行主席馬清鏗拍拖，兼誕下四子女，直認自己做人情婦。裕美曾與五索拍片教人如何釣金龜，裕美撐五索指：「做得這個身份，心態就是天不怕地不怕。」可是此言一出，即被網民鬧爆，於是裕美在社交平台發長指網民曲解她的意思，稱：「我從冇評論過小三啱定唔啱，就算我唔接受，唔代表我有資格去批評其他人。」同時，她表示作為好姊妹會陪五索作出安慰，而不是作出批評︰「支持朋友同陪伴，在於一份情義，認唔認同佢嘅做法係另外。」

裕美撐五索被網民抨擊。（IG@wadahiromi）

裕美同五索常拍騎呢片。（IG@wadahiromi）