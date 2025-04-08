千秋令劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《千秋令》陸劇有作為編劇，麥貫之、李偉基為執導，由張予曦、佟夢實領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。曾演出《慶餘年》的佟夢實，今次與張予曦譜出三生三世虐心曲折的戀愛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

千秋令官博@Weibo

《千秋令》電視劇情大綱

千年前，姐姐羽青愛上了修羅魔尊，並選擇自毀元神，與魔尊同歸於盡，丹穴山羽族小仙霓凰（張予曦 飾）想尋找姐姐的元神，不小心入了離淨天，意外喚醒了被千年令封印沉睡的真龍戰神白顏（佟夢實 飾）。他們真心對待對方，但天界知道了霓凰的身份，白顏不得不用靈珠掩蓋霓凰的氣息，並將她送往人界。千年後，風月劍尊與天行教教主鳳天行對戰，在魔尊的陰謀下，鳳天行慘死，而女兒鳳離雪（張予曦 飾）則被蜀山少掌門墨霄（佟夢實 飾）推下懸崖。

幾年後，墨霄在外機緣巧合下認識了芒山的孤女無塵（張予曦 飾），他懷疑無塵是個假身份，打算將她就地正法，但此時鳳面女突然出現，打亂了墨霄，冥冥之中，無塵與鳳面女之間似乎有種神秘的關係。鳳面女揭開了無塵的真實身份，使鳳離雪重新回到了人間，她執著於殺父之仇，因此漸漸疏遠墨霄。然而，當時鳳天行之死並非簡單，在查明真相時，墨霄與鳳離雪一次又一次地互相拯救，最後決定共同守護千秋。

《千秋令》播出時間｜最新追劇日曆

《千秋令》電視劇幾時播?《千秋令》一共有40集，4月8日起由芒果TV播放，會員連更二十一日，首更3集，而SVIP就首更4集，每日搶先看一集。

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《千秋令》演員人物關係圖

待更新

《千秋令》演員

張予曦 飾 鳳離雪、無塵、霓凰

三重身份，殺父之仇懷恨在心，以不同身份遇到墨霄

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佟夢實 飾 墨霄、白顏

兩個身份，一開始被千秋令封印，霓凰喚醒了他

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韓棟 飾 重光