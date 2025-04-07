「五索」鍾睿心冧招箍實馬生？　陪出trip食愛心早餐咁樣應對

香港人經常會以「狐狸精」、「二奶」去形容別人婚姻中的第三者。想當然，每逢有這些事出現在網絡上，都會出現「人人喊打」，留言惡評的現象。不過，踏入2025年，大家對這些事情改觀了不少，縱使一夫多妻有違傳統價值觀，但當事人接受的話，外人似乎又沒有資格評論。

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

「五索」鍾睿心早前被爆與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖9年育有4名子女。近期「五索」鍾睿心亦相當大方，分享自己的豪門生活，亦不避諱地談論與馬生相處時的事。有網民曾指摘她離譜搶人老公，但她也曾公開表示無意「爭做大婆」，也有網民欣賞她的為人，撐她敢作敢言。

「五索」鍾睿心同馬生去旅行。（IG@5kidsokma）

馬生親自下廚給愛人「五索」鍾睿心。（IG@5kidsokma）

學五索點畀「情緒價值」

近日「五索」鍾睿心分享了一些旅遊時拍下的短片，其中一條短片，她穿着一件頭泳衣拿着一杯飲品在泳池中享用。她更透露：「同馬生嚟瑞士。」片中的她笑容滿臉，紅粉緋緋，就連網友都看得出她心情有多好，留言：「索姐，有馬生陪個人都精神哂。」另一條片中，「五索」又端着一碗貌似相當普遍的麵「試食」，寫道：「富商A的傑作」，原來是馬生親手下廚。雖然這碗麵的賣相相當普通，但就愛心滿滿，她吃了一口之後，更說：「嘩，呢碗嘢煮咗半個鐘。（使唔使七味粉？）嘩，好味呀！原來bacon可以烚㗎！腸仔煎爛都可以，好好味嘅湯麵。」

馬生親自下廚給愛人「五索」鍾睿心。（IG@5kidsokma）

不過，她亦十分坦白，表示就算家中有5，6個工人也好，馬生仍會時不時親自下廚給她，但她也表示：「食親都肚痾。」讓人哭笑不得。網民就留言表示羨慕，寫道：「好幸福，有個男人咁有錢都仲咁錫我煮早餐比我，死而無憾」、「馬生有工人用都仲要自己親手煮，呢啲絕對係真愛嚟」、「賣相唔太好，但甜蜜度十足」。