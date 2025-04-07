恒生指數暴跌｜堪輿學家麥玲玲師傅早着先機　靠買呢樣嘢賺6成！

受美國總統特朗普的關稅措施影響，恒生指數今天（7日）首次單日瀉3,021點，失守20,000關口，亞太區股市表現最差，環球股災經歷「黑色星期一」。著名堪輿學家麥玲玲師傅接受《香港01》訪問，表示雖然也有投資股市，但對她影響不大。

受美股急瀉拖累，恒指指數暴跌。（張浩維攝）

1992年《大時代》播放，碰巧香港股市暴跌，恒生指數一個月內暴跌20%，丁蟹效應自此開始。（《大時代》截圖）

她說：「細個見人哋起落得多，而家唔搏命㗎啦。我買樓多數都係買住宅，商舖工廈都好少。阿媽教落衰衰哋都可以租畀人。投資樓新舊都有。」為什麼說恒生指數大跌對她影響不大？她坦言自己投資策略保守，現金比重高，而且多做美金、港幣和人民幣定期，更會做人民幣和港幣對沖。「美金定期最高5.3%，之前港幣都有3點幾。」

麥玲玲師傅。（資料圖片）

講起樓市，麥玲玲師傅又表示近來樓價吸引，透露打算重啟她的「資助買樓計劃」，助同事上樓之餘也可以搵到第一桶金。「之前幫同事買樓，三年賣出去都賺咁300萬，同佢一人一半，其實咁做都係想同事安定少少。」她又透露，現時有三層物業揸手。

麥玲玲原來係投資高手。（資料圖片）

說回股票，她坦言自己投資取態保守，愛買收息股，分別有滙豐、港鐵、港交所和港燈。另外，除了以上投資外，麥玲玲師傅透露自己愛買黃金。「我唔買paper gold，都係買實金。「盛世買古碗，亂世買黃金。買過富格林金幣，5克，10克嗰啲，5兩細金條都有。」她也展示了存放在家中的金條，說：「呢幾條唔同價位買入，有啲21年買，有啲2022，2023年。買入價$16,850/兩，今日金價已升至$28,320/兩。我記得有一批早一年買，大約2021年5月買，反而要17700，有唔同時間買。」粗略估算，其實3年間已升值將近60%，果然是投資有道！

近年流行買實體黃金儲蓄，其實玲玲師傅除買「磚頭」也喜愛買金。（受訪者提供）