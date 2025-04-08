東張西望｜「踩腳姐」惡行繼續數　同村鄰居幾乎中過招：拉咪拉囉

TVB節目《東張西望》昨日（7日）繼續講到元朗「踩腳姐」的惡行，除了早前報道過的踩腳及在巴士上倒水外，今次的行動再升級，揭發更多「踩腳姐」的惡行。節目組深入「踩腳姐」位於元朗的村屋，發現不少村民都深受其害，鄰居黃先生就被她丟過石頭，還要不是一粒粒的丟，是一堆堆的丟。

《東張西望》繼續講到元朗「踩腳姐」的惡行。(節目截圖)

節目組深入「踩腳姐」位於元朗的村屋，發現不少村民都深受其害。(節目截圖)

「踩腳姐」經常於早上七時上班前做這個行為，而「踩腳姐」每次出入都必須經過黃先生的房子，黃先生表示「踩腳姐」經常用石頭丟他的門。片中可以見到滿地都是石碎，更見到他於玻璃貼了玻璃膠紙，以防被她丟中：「你唔黐嘅話，隨時掉爆你玻璃，我咪要裝過？佢周圍掉嘢，都唔顧人。」他更指已經向「踩腳姐」多次責罵，但她都不會理別人的感受。

黃先生表示「踩腳姐」經常用石頭丟他的門。(節目截圖)

除了黃先生外，其他村民都獲得「踩腳姐」的照顧！村民表示：「佢咩人都丟嘅！直接掉入嚟我哋屋企。（間間屋都掉？）係啊！」原來這個情況村民曾報警，但最後都得不到改善，村民更指「踩腳姐」在路邊一邊蹲一邊拾石頭：「一路行一路掉！佢仲好招積啊：『拉咪拉囉，我都唔怕死嘅』。」

除了黃先生外，其他村民都獲得「踩腳姐」的照顧。(節目截圖)

除了黃先生外，其他村民都獲得「踩腳姐」的照顧。(節目截圖)

村民更指「踩腳姐」在路邊邊蹲邊拾石頭。(節目截圖)

從觀眾提供的片段中更可以見到「踩腳姐」又在路邊拾石頭，拾完就走到停車場，村民李先生停在停車場的車都被「踩腳姐」掉過：「佢就掉得好自然嘅！行行下跟住隻手就向後，當伸懶腰，咁就掉過去啲車度。」亦有村民表示晚上放狗後撞見過「踩腳姐」，像是剛回村的樣子，但口裡就一直碎碎念：「即係講啲毛澤東啊，又話點點點，又話咩習近平，即係類似呢啲嘢。」另一條片中見到有村民離開自己的車時，而「踩腳姐」就馬上衝出來站在村民的車旁邊，原來是拿著石頭刮花了村民的車，車主發現有點不妥時，已經太遲了。

村民李先生停在停車場的車都被「踩腳姐」掉過。(節目截圖)