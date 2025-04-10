春來定風波劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《春來定風波》陸劇又名(有鳳來兮、妙手挽墨心)，由徐海喬、海陸、安悅溪、穆樂恩領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《春來定風波》電視劇情大綱

一場精心策劃的陰謀，讓善良的沈江離身陷絕境。成婚之夜被人設計，與二少主陸景明發生了夫妻之實。究竟是誰在幕後操縱？被禁足的她，又該如何洗清冤屈？在分娩時，沈江離遭遇難產，幸運獲救，但她的兒子焱焱卻患有頑疾，而能醫治此病的藥物，只有陸家才有。兒子的疾病，是天意還是人為？為了拯救自己的兒子，沈江離不得不重回陸府。回到陸府後，她不僅要應對各種刁難，還要揭開當年被陷害的陰謀，同時也要解開與陸景明之間的誤會。而她的兒子焱焱，則成為了神助攻，幫助兩人破鏡重圓。

《春來定風波》播出時間｜最新追劇日曆

《春來定風波》電視劇幾時播?《春來定風波》一共有28集，由騰訊視頻播放，自4月10日起，會員首週四至週日中午12點更新2集，首更4集，次週一起每日更新1集，SVIP每日搶先看。由4月17日起，非會員每日更新1集，首更2集。

春來定風波官微@Weibo

《春來定風波》演員

徐海喬 飾 陸景明

春來定風波官微@Weibo

海陸 飾 沈江離

春來定風波官微@Weibo

安悅溪 飾 沈奇蘭