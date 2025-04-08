奪命提示｜「魔音女僕」宣傳照原來致敬呢兩位師姐　連pose都一樣

TVB劇集《奪命提示》前日（6日）於天水圍一商場舉辦宣傳活動，劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身，二人甜美又性感的裝扮一出場就令在場的男士為之一振。兩位小女僕更在台上與丁子朗大跳可愛舞、餵張振朗吃蛋糕及幫陳山聰按摩，但林子善則被安排由樊亦敏及呂珊餵香蕉。樊亦敏前晚突然在社交平台分享了一張與蔡少芬的舊照，而舊照中的pose更與「魔音女僕」的宣傳照甚為相似，連樊亦敏都不禁表示要「自抽」。

但林子善只獲得樊亦敏及呂珊餵香蕉。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身。(梁碧玲 攝)

樊亦敏表示翻開舊照時發現：「翻開舊照竟然給我發現一張我和蔡少芬一起的照片，你們覺得是否跟郭柏然（妍）和劉穎璇在《奪命提示》的這張照片，感覺有一點點兒相似？」樊亦敏不忘附上「魔音女僕」的宣傳照作比較，相中樊亦敏與蔡少芬也是互攬，她自抽完更叫大家不要介意，不忘向監製文偉鴻表示歉意：「Jazz監製，對不起，我忍不住也要抽抽水，希望你不會介意！希望大家也不會介意！」

樊亦敏表示翻開舊照時發現一張她和蔡少芬一起的照片與「魔音女僕」的宣傳照甚為相似。(ig@amyfan3796)

文偉鴻都有留言表示這麼巧合：「咁巧合嘅，pose都一樣，仲要大家都係咁靚女！」而不少網民都有留言表示蔡少芬與樊亦敏都是1991年度香港小姐，而蔡少芬奪得季軍，樊亦敏則是最上鏡小姐，而郭柏妍與劉穎鏇都分別是季軍及最上鏡小姐：「都是左邊季軍右邊最上鏡小姐」、「除左巧合地pose一樣外而且 而且都係季軍同最上鏡小姐抱抱」。

監製文偉鴻都不忘「自肥」。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍與丁子朗跳可愛舞。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍餵張振朗吃蛋糕。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍幫陳山聰按摩。(梁碧玲 攝)

監製文偉鴻都不忘「自肥」。(梁碧玲 攝)