吃飯跑步和戀愛劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《吃飯跑步和戀愛》陸劇改編自大熱小說《拜金羅曼史》。有金媛媛作為編劇，于中中為執導，由陳飛宇、莊達菲領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。陳飛宇久違三年終於重返浪漫題材的現代劇，搭擋曾出演數部愛情劇的莊達菲，不知會帶來怎樣的愛情故事呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧吃饭跑步和恋爱@Weibo

《吃飯跑步和戀愛》電視劇情大綱

校園風雲人物甘揚（陳飛宇 飾）一見鍾情於看起來總是急急忙忙的女孩丁之童（莊達菲 飾），而丁之童身負債務，因此不敢花時間在戀愛上，但被性格樂觀的陽光男孩甘揚深深打動，丁之童發現儘管他們的家庭背景不同，卻十分有默契，便願意答應他。隨著步入社會，二人之間的經濟差距以及眾多現實問題放大，令愛情產生矛盾。甘揚的家庭事業失敗，他隱瞞實情，跟丁之童分手，而丁之童誤以為自己被他拋棄，受到傷害，心中對甘揚充滿了痛恨。六年後，兩人在工作上再次碰面，丁之童接到任務，要說服甘揚的公司進行融資。此時甘揚希望挽回感情，而丁之童最初只剩冷漠。但隨著相處，他們漸漸解開了當年的誤會，歷經十年，最終破鏡重圓，延續愛情故事。

《吃飯跑步和戀愛》播出時間｜最新追劇日曆

《吃飯跑步和戀愛》電視劇幾時播?《吃飯跑步和戀愛》一共有28集，由優酷播放，會員首更3集，4月9-11日每日更新2集。4月12-13日每日更新一集。Svip每日看多一集。

《吃飯跑步和戀愛》演員人物關係圖

《吃飯跑步和戀愛》演員

陳飛宇 飾 甘揚

家族經營生意，背景富裕，喜歡丁子童

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莊達菲 飾 丁之童

背負債務，經濟能力低，以為甘揚拋棄她而十分痛恨

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林博洋 飾 宋明媚

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黃柏鈞 飾 秦暢