廣末涼子被捕｜曾兩度婚內出軌稱與情夫係純愛　偷情日記內容露骨

現年44歲日本女星廣末涼子今 (8日) 被日本媒體報導，因發生車禍，凌晨在靜岡縣島田市某醫院接受治療期間，對一名護士動粗，隨後依現行犯遭到逮捕，詳細事發經過仍在調查中。而她的官方網站亦已發布一篇道歉聲明，宣布將暫停她所有演藝活動。

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」，年輕時的她曾紅遍亞洲，是不少人心目中的女神，至今仍活躍於日本藝能界。她經歷了兩段婚姻，育有3名子女，2022年獲頒BEST MOTHER賞，然而被公認是好媽媽的她，竟不止一次出軌。

2003年廣末涼子宣布與模特兒岡澤高宏奉子成婚，當時她宣佈休產假，隔年誕下兒子後卻於2008年離異，其後廣末涼子繼續發展她的事業。2010年廣末涼子再嫁蠟燭藝術家Candle June並育有一女，可是在她誕下女兒的前一年，即2014年，廣末涼子已傳出出軌，她當時被爆與韓籍演員成河傳出婚外情，她被拍到在男方家過夜，其夫更曾與男方見面談判，事件最後不了了知。

廣末涼子斬斷與第二任丈夫「井筒順」13年的婚姻。（X）

廣末涼子（IG@ryoko_hirosue_official）

2023年廣未涼子又遭日本《週刊文春》踢爆與米芝蓮法國主廚鳥羽周作不倫戀，廣末涼子再度被指婚內出軌。她被拍到與新歡、米芝蓮法國餐廳人氣主廚鳥羽周作約會，當時廣末涼子曾一度否認，後來卻改口風承認自己出軌，她的偷情日記遭曝光，內容赤裸露骨。廣末涼子指自己與鳥羽周之間是純愛，並表示已向家人道歉，又宣布無限期停工。直到同年7月23日，廣末涼子正式宣佈與第二任丈夫Candle June離婚。

廣末潔子的連串醜聞重創其演藝事業，不僅4個代言品牌全數解約、新片拍攝中止，連載專欄與音樂節目通告亦遭取消。歷經一年沉潛，廣末涼子於2023年2月自立門戶成立個人事務所R.H，並在2024年9月以客座歌手身份參與《Connection》專輯錄製宣告復出。廣末涼子於2022年曾推出睽違22年的寫真集《C'est la Vie》，驚艷各界，她透過鏡頭傳達坦然面對歲月的理念。如今再傳暴力事件，不禁令粉絲譁然，更引起了廣泛關注與熱議。

廣末涼子再次推出寫真。(廣末涼子IG)