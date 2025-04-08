值得愛｜探討80後與00後戀愛觀　王玉雯王安宇重現復古Y2K造型

2025年陸劇百花齊放，繼古裝陸劇《似錦》、《掌心》和《國色芳華》引爆一輪追劇潮後，近日由王安宇和王玉雯主演的全新現代愛情劇集《值得愛》亦憑藉著高質感的畫面吸引廣大觀眾支持，尤其劇集分別從不同視覺探討了80後和00後戀愛觀，直接刺激了觀眾對愛情的深刻思考！接下來一起看看《值得愛》六大看點，然後即可透過「黃Viu」緊貼進度。

1. 80後愛情故事

陸劇《值得愛》以2007年的夏天為故事背景，講述經貿大學大四學生大吉（王玉雯飾）發現男友任壯劈腿，於是提著錘子到男方宿舍出氣，卻遇見了電影系三年級學生周水（王安宇飾）。看著大吉一臉凶狠的表情，夢想成為導演的周水認為大吉就是他命中注定的電影女主角，為了讓她同意拍攝，周水帶她到酒吧消遣，令她消氣不少；兩人性情相投，漸漸喜歡上對方，有意回到老家工作的大吉也因為戀愛腦決定改往北京，打算邊工作邊等待周水畢業。周水原以為大吉在北京過得不錯，意外得知她吃不飽住不暖後馬上趕過去，但是天真的他不但無力拯救愛人，還被騙子騙得身無分文！他對此感到愧疚，所以每天扮成人偶在大吉回家的路上給予鼓勵、護送女方回家，最終還是被大吉識破了他的伎倆。

《值得愛》以2007年的夏天為故事背景，講述經貿大學大四學生大吉（王玉雯飾）發現男友任壯劈腿，於是提著錘子到男方宿舍出氣，卻遇見了電影系三年級學生周水（王安宇飾），繼而互生情愫。

一年後，大吉還是沒有找到工作，正當她猶豫要不要回鄉之際，周水拿著煙火向她表白，兩人正式走在一起；那時的他們囊中羞澀，內心卻無比幸福，兩人在艱苦的日子中苦中作樂、互相扶持，但是他們還是敵不過現實的鞭打：周水為了生計放棄電影夢轉當婚禮拍攝打零工，大吉也從賣酒不斷轉職，他們最終在理想與現實的殘酷下不得不選擇分手，多年後二人重逢，他們的愛情將何去何從？

周水（王安宇飾）和大吉（王玉雯飾）北漂後生活不順，二人只得住在小小的房間。

2. 00後戀愛差異

周水習慣隨時隨地手持攝錄機記錄身邊的人和事，18年後00後的董樂怡（趙佳麗飾）和蘇子豪（楊昀昊飾）意外打開了硬碟裡大吉和周水的愛情影片，個性清醒獨立的董樂怡看完二人的相處後，本來就不信愛情的她直接開罵，直批周水自私不負責任！透過雙時空的敘事方式，年輕一代成為了這段關係的觀察者，同時巧妙地展現了不同世代對於戀愛的看法：大吉和周水甘心為愛付出所有，董樂怡自主自愛，認為錢比愛重要，正好反映了部分人在愛情觀上的差異。

00後的董樂怡（趙佳麗飾）和蘇子豪（楊昀昊飾），意外打開了硬碟裡大吉和周水的愛情影片。

3. 王安宇張力滿點

98後小生王安宇搭檔金晨主演《熾道》後廣受好評，接著又憑藉綜藝《花兒與少年6》、古裝劇集《神隱》人氣急升，去年還以電視劇《小巷人家》令演藝事業再創高峰！王安宇自帶敏感脆弱的特質使他成為新一代「破碎感」擔當，這次他在《值得愛》飾演才華洋溢但事業不得志的周水，演繹絲絲入扣，不禁讓觀眾為他的遭遇感到肉緊，也令不少網民憶起曾經青澀有夢想的自己。

王安宇自帶敏感脆弱的特質使他成為新一代「破碎感」擔當，這次他在《值得愛》飾演才華洋溢但事業不得志的周水，演繹絲絲入扣。

4. 復古Y2K造型突顯時代感

《值得愛》以2007年為背景，大吉和周水均以千禧年造型登場，如周水本身具有中二熱血氣質，同時又有電影文藝感，因此他的妝造以復古為主，包括一頭及肩的頭髮、花襯衫等，都把時光倒流到2007年；作為北漂女孩的大吉則展現了多套小碎花及多巴胺色系服裝以及Y2K側馬尾髮型，讓網友大讚：「真的很用心」、「08年是長髮文藝帥哥和元氣千禧辣妹，期待他們跨越18年的妝造會有那些驚喜」！

大吉（王玉雯飾）的側馬尾讓人夢回2000年。

周水（王安宇飾）完美復刻了千禧年妝造。

5. 探討愛情是否值得

劇中以00後年輕男女發現80後周水和大吉的長跑愛情紀錄為起點，透過兩代視角，帶出了兩代人、四個個體在愛情上的不同看法：如大吉罹患「癌症」後，認為周水為了自己花光積蓄，兩人的愛似乎不太值得；周水則表示沒有大吉自己寫不出好劇本，一切經歷都是值得的；00後的董樂怡獨立自主，對感情果斷、勇敢追求事業，所以看不懂上一代對於愛情的奉獻。兩代人交織，讓人啟動了關於愛情的追憶和反思，引發觀眾探索愛情的真正意義和價值。

00後的董樂怡（趙佳麗飾）獨立有個性。

6. 唯美電影質感

《值得愛》班底多為電影製作出身，所以在鏡頭處理和用色上尤其用心，劇中使用了不少懷舊色調襯托出年代感，都讓觀眾讚嘆極具電影氛圍；劇中出現的老式出租屋場景、翻蓋手機等，亦精準復刻了千禧年的懷舊感，每一格畫面好比電影截圖，成功吸引觀眾的關注。

全新愛情陸劇《值得愛》晚上6時上架，香港觀眾亦可一併收看話題韓劇《協商的技術》和《我死的一週前》等，免費飽覽亞洲大熱劇集。